巴黎奧運在本月底就會展開，各國的運動員已為此進行最後準備。其中烏克蘭的跳高「女神」馬胡奇赫（Yaroslava Mahuchikh）在巴黎奧運的鑽石聯賽，刷新了自1987年就未有更新的室外世界紀錄。

22歲的馬胡奇赫是烏克蘭的跳高選手，她在烏克蘭遭入侵後逃到外地接受訓練及四處參賽。在周日（7日）鑽石聯賽巴黎站，她成功跳出了2.10米的成績，成為首位跳出2.1米高度的女子運動員，並且更新自1987年8月就無人打破的女子室外跳高紀錄。馬胡奇赫賽後表示：「在來參加今次比賽，我就感覺到自己會跳到2.07米，然後是挑戰2.1米。最後我為烏克蘭在世界田徑中寫下歷史。」