巴黎奧運｜烏克蘭跳高女神衝金　戰火毁家園仍堅持訓練

瑪胡切克

2024巴黎奧運還有10多天舉行，來自烏克蘭中南部城市第聶伯羅的跳高女神瑪胡切克（Yaroslava Mahuchikh），迫不及待要披掛上陣，讓烏克蘭國旗在奧運賽場飄揚。她雖然在歐洲備戰和參賽，卻心繫遭炮火蹂躪的家園：「我在賽道保護我的國家，正如其他藝術家一樣，為國家出一分力。」 2022年2月24日，俄軍突然揮師攻入烏克蘭，首都基輔搖搖欲墜，東部多個州分迅速陷落。老家第聶伯羅雖非前線，卻不斷受到敵軍的導彈襲擊，瑪胡切克和家人躲在地下室，炮聲稍靜才走上地面；之後家人投靠住在鄉下的教練絲特柏諾娃，但很快發現戰火之下無處安身。

輾轉在德國、土耳其、美國等地備戰 3月6日，瑪胡切克因要去塞爾維亞參加室內世錦賽，匆匆向家人道別出國，由教練和男友輪流開了3天車，才抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德。憂心仲仲的瑪胡切克抖擻精神，把眼睫毛貼上藍色和黃色，透過比賽為祖國打氣，最終順利以2.02米獲得冠軍。 然而，戰火炸毀了回家之路，瑪胡切克輾轉在德國、土耳其、美國等地備戰。幸好，媽媽、姐姐、侄兒後來到德國會合；而在全國戒嚴令下，爸爸被禁止離開國門，只要留下照顧年紀老邁的嫲嫲。「我每天跟國內的親戚好友聯絡，確保他們平安無事；還不時寄些錢過去。」瑪胡切克說。

不想在賽場遇到殺人兇手 上屆東京奧運女子跳高決賽，瑪胡切克取得銅牌，俄羅斯名將莉絲堅妮（Mariya Lasitskene）摘下金牌。原來，瑪胡切克曾視對方為偶像，奈何一場俄烏戰爭化友為敵；皆因莉絲堅妮透過公開信呼籲讓俄羅斯選手出戰奧運，瑪胡切克看後憤憤不平。 瑪胡切克說：「她說因為俄羅斯人身份，導致喪失參賽資格。但我的人民呢？他們無辜命喪戰火之下！我真不想在賽場遇到殺人兇手，很多俄羅斯運動員都支持入侵！」本屆奧運預計只有40名以中立名義參賽的俄羅斯選手，不知道莉絲堅妮會否躋身其中？