巴黎奧運︱烏克蘭運動員反駁國際奧委會：每次對俄羅斯都是一場道德衝突

國際奧委會（IOC）就有關接納俄羅斯以及白俄羅斯運動員，以中立名義出戰巴黎奧運的爭議持續。在國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）於周二（28日）指出，俄羅斯及白俄運動員仍可參與其他比賽一事，多國運動員反駁這位前劍擊選手。

巴赫在周二的會議上，以烏克蘭女子網球手高絲杜克（Marta Kostyuk）在美國奧斯汀公開賽擊敗俄羅斯加查娃（Varvara Gracheva）後，拒絕與對手握手作為例子，以證明這種中立的處理是有效。不過高絲杜克就回應：「我們運動有一個排名系統，如果我不參與，我就會失去我的排名，我的生涯就會完蛋了。有很多人都說過，而我也想幫自己說一下，我們一直沒有公開說，不過去年我們是有爭取過將俄羅斯以及白俄羅斯球員排除在我們的運動。不幸是我們不是獨立球手，我們是為WTA和ATP工作，而我們沒有很大力量去作出改變。」

另一位烏克蘭球手卓倫歌（Lesia Tsurenko）表示：「它對我其實是有影響，這令我驚恐。每次我們對着他們（俄羅斯球手）都是道德衝突。」德國的劍擊選手Lea Krueger批評：「對我們所有人來說都是一團糟，你叫烏克蘭人如何與俄羅斯運動員對賽？」捷克的冰球代表Dominik Hasek也指出：「巴赫告訴我們的都是錯。這會是一個長期的戰鬥，但我們是會贏，我們要發聲，我們需要互相支持。