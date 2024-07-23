巴黎奧運｜環法冠軍普加卡棄戰公路單車　稱因極度疲倦

斯洛文尼亞單車隊宣布，環法賽的冠軍普加卡（Tadej Pogacar）不會代表他們出戰奧運。車隊的教練督表示，普加卡退出的原因是考慮到體能的恢復問題，他同時亦已退出8月的環西班牙單車賽，以準備9月的世錦賽。

斯洛文尼亞單車隊在周一（22日）確定普加卡退賽的消息。斯洛文尼亞的代表中本來將普加卡列為4名公路單車代表之一，但該國單車協會在社交媒體上確定這位單車界明星退賽的消息。他們在聲明表示：「巴黎奧運男子單車隊的名單公布，不幸地普加卡將不會隨他們。他將會由國家隊的諾華克（Domen Novak）代替，我們祝賀諾華克取得成功。」聲明同時亦祝賀普加卡取得第3次的環法賽冠軍。