巴黎奧運｜環法冠軍普加卡棄戰公路單車　稱因極度疲倦

斯洛文尼亞單車隊宣布，環法賽的冠軍普加卡（Tadej Pogacar）不會代表他們出戰奧運。車隊的教練督表示，普加卡退出的原因是考慮到體能的恢復問題，他同時亦已退出8月的環西班牙單車賽，以準備9月的世錦賽。
斯洛文尼亞單車隊在周一（22日）確定普加卡退賽的消息。斯洛文尼亞的代表中本來將普加卡列為4名公路單車代表之一，但該國單車協會在社交媒體上確定這位單車界明星退賽的消息。他們在聲明表示：「巴黎奧運男子單車隊的名單公布，不幸地普加卡將不會隨他們。他將會由國家隊的諾華克（Domen Novak）代替，我們祝賀諾華克取得成功。」聲明同時亦祝賀普加卡取得第3次的環法賽冠軍。
斯洛文尼亞的教練就表示，普加卡的退出是因為疲勞問題，他指：「很不幸地普加卡未能參賽是因為極度疲勞的問題。」普加卡與他的丹麥對手雲基加特（Jonas Vingegaard）都決定不會參與8月的環西班牙單車賽，普加卡承認自己是「超級疲倦」，因此想專注在9月的世錦賽爭取冠軍。
Men's Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Pogačar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.— Team Slovenia (@TeamSlovenia) July 22, 2024
Once again Tadej, congratulations for Tour de France win! pic.twitter.com/wOEByGzvEC