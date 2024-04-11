巴黎奧運｜田徑項目金牌得主將獲5萬美元　成首個國際體育協會設獎金

田徑項目將成為首個會向金牌得主頒發獎金的奧運項目。國際田聯宣布，他們會在今屆巴黎奧運會向田徑項目的金牌得主，頒發5萬美元獎金，這是首個國際體育協會向奧運金牌得主派獎金，而他們更計劃在之後的洛杉磯奧運，向所有獎牌運動員派獎金。
國際田聯表示，他們已準備了240萬美元作為今夏巴黎奧運的獎金，即每位金牌選手都會獲5萬美元。國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）表示，這是關鍵的歷史時刻。他向英國廣播公司（BBC）透露，稱要為運動員建立穩定的財務環境。今屆奧運設有48個田徑項目，而接力或團體項目，就會瓜分5萬美元的獎金。
高爾表示：「為奧運金牌得主增設獎金，對於國際田聯以及田徑運動員來說都是關鍵時刻，我們強調承諾增強運動員的地位，並肯定他們在奧運取得成功的關鍵角色。」他再指出：「當專注代表國家出席奧運，贏得奧運獎牌可能沒有市場價值。我想在某些位置開始，確保一些由我們奧運運動員身上獲取的利潤，可以直接回報在這些讓奧運成為舉世矚目盛事的人們身上。」高爾透露，他們之後會公布2028年的獎金架構及系統。
由於奧運會起源是業餘賽事，故此國際奧委會是不會向運動員直接派發獎金，但可以透過國際體育協會以及國家奧委會資助。部份國家或地區會對獎牌運動員提供資助，但部份也沒有，如英國。而國際奧委會也指，體育協會或是奧委會可以基於自身考量向運動員提供最好的配套。不少運動員都對田聯的行動表示正面，有前英國運動員向BBC指：「我們都知道，奧運會為好多人賺取數以十億元，但在運動場上的運動員卻無法獲得。」