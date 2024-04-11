巴黎奧運｜田徑項目金牌得主將獲5萬美元　成首個國際體育協會設獎金

田徑項目將成為首個會向金牌得主頒發獎金的奧運項目。國際田聯宣布，他們會在今屆巴黎奧運會向田徑項目的金牌得主，頒發5萬美元獎金，這是首個國際體育協會向奧運金牌得主派獎金，而他們更計劃在之後的洛杉磯奧運，向所有獎牌運動員派獎金。

國際田聯表示，他們已準備了240萬美元作為今夏巴黎奧運的獎金，即每位金牌選手都會獲5萬美元。國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）表示，這是關鍵的歷史時刻。他向英國廣播公司（BBC）透露，稱要為運動員建立穩定的財務環境。今屆奧運設有48個田徑項目，而接力或團體項目，就會瓜分5萬美元的獎金。