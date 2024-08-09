巴黎奧運｜男奧足金牌戰 法國難贏西班牙

奧運男足今晚深夜上演王者之戰，由東道主法國鬥西班牙。法國在四強要鬥到加時兼多踢一人，才能反勝埃及，耗力不少；遇上今屆如出齊主力就未逢敵手的西班牙，難望在法定時間解決對手，寧撐西班牙「讓球」下盤(球賽編號FB8725，8月10日00:00開賽)。
法國今屆守強於攻，八強1球險勝阿根廷、四強縱然本屆首次失波，仍憑水晶宮前鋒桑馬迪達及今夏從水晶宮轉投拜仁慕尼黑的米高奧利斯，合共交出3入波1助攻，反勝加時階段少踢一人的埃及。主隊防線尚算穩陣，但缺點是慢熱；年事已高的隊長前鋒拿卡錫迪不復當年勇，若然一對「水晶宮孖寶」被嚴密看管，「高盧雄雞」要在控球能力突出的「狂牛兵團」身上取得甜頭，難度不低。
「狂牛」上仗憑巴塞隆拿新星費明盧比斯1入波1助攻，2比1反勝摩洛哥，今屆奧運5戰4勝；唯一敗仗在篤定出線下盡出副選，才以1比2不敵埃及。其實該隊今屆4次派主力出戰取得全勝勁入10球，今場法定時間有力坐和望贏。
美國女奧足爭金有隱憂
至於奧運女足將於周六晚上演金牌戰，由巴西大戰美國(球賽編號FB8748，8月10日23:00開賽)。巴西以小組次佳第三名驚險晉級，但八強勇挫主隊法國後，四強更以4比2大炒西班牙，贏來兵不血刃；老牌「女球王」瑪達停賽兩場後，今戰刑滿復出，中前場鋒力勢必更銳利。
對手美國在分組賽3戰全勝首名出線，但無論是八強鬥日本，抑或四強鬥德國，均只能在法定時間悶和對手，最終憑加時贏1球過關，踢來無甚霸氣；是役遇上愈戰愈勇的巴西，美國女奧足雖是熱門卻有隱憂。