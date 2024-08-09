巴黎奧運｜男奧足金牌戰 法國難贏西班牙

奧運男足今晚深夜上演王者之戰，由東道主法國鬥西班牙。法國在四強要鬥到加時兼多踢一人，才能反勝埃及，耗力不少；遇上今屆如出齊主力就未逢敵手的西班牙，難望在法定時間解決對手，寧撐西班牙「讓球」下盤(球賽編號FB8725，8月10日00:00開賽)。

法國今屆守強於攻，八強1球險勝阿根廷、四強縱然本屆首次失波，仍憑水晶宮前鋒桑馬迪達及今夏從水晶宮轉投拜仁慕尼黑的米高奧利斯，合共交出3入波1助攻，反勝加時階段少踢一人的埃及。主隊防線尚算穩陣，但缺點是慢熱；年事已高的隊長前鋒拿卡錫迪不復當年勇，若然一對「水晶宮孖寶」被嚴密看管，「高盧雄雞」要在控球能力突出的「狂牛兵團」身上取得甜頭，難度不低。