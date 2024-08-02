巴黎奧運｜男女奧足8強廝殺 法國主場勢贏阿根廷

奧運男女足8強今晚起正式開戰，重頭戲非今晚尾場、東道主法國男奧足鬥阿根廷男奧足莫屬。主隊上仗盡出副選仍能大炒新西蘭，分組賽全勝兼0失球，霸氣盡顯；遇上剛戰精銳盡出、但贏得比預期辛苦的阿根廷，「高盧雄雞」有望憑地利殺入4強(球賽編號FB8516，8月3日03:00開賽)。
法國上仗收起隊長拿卡錫迪(Alexandre Lacazette)，好波之人米高奧利斯(Michael Olise)亦先列後備，仍3球輕取新西蘭，分組賽3戰全勝入7球，盡顯強隊風範。是役8強大戰，主帥亨利(Thierry Henry)料會派回一眾主力披甲，球隊今屆進攻立體、防守穩健，近半主力又已稍作休息，預期今場在體力上會佔優。
阿根廷男奧足今屆出閘脫腳，首仗不敵摩洛哥男奧足，縱然及後連勝伊拉克男奧足與烏克蘭男奧足，但最後僅以次名出線，8強即抽下下籤。球隊上仗鬥烏克蘭精銳盡出，兩名進攻中場泰亞高艾美達(Thiago Almada)及葛迪奧艾捷華利(Claudio Echeverii)均有士哥，但贏來不算輕易，是役造訪波爾多球場，無甚勝算。
日本有力贏西班牙
男奧足另一場焦點大戰，尚有日本男奧足鬥西班牙男奧足。日本同樣在分組賽3戰全勝入7球0失球，演出可媲美東道主；上仗1球險勝以色列男奧足，日本男奧足同樣派出多名後備兵列陣，旨在讓一眾主力回氣，遇上上仗受挫埃及男奧足而失卻首名的西班牙，日本有力贏波(球賽編號FB8517，8月2日23:00開賽)。
加拿大女奧足
被扣分無損士氣
另外，女奧足8強戰在周六上演，衛冕的加拿大將會硬撼德國(8月4日01:00開賽)。加拿大分組賽3戰全勝，即使曾使用無人機偷拍對手操練被扣6分，仍以次名出線，士氣無損；遇上曾被美國大炒的德國，加拿大可追捧。