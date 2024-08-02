巴黎奧運｜男女奧足8強廝殺 法國主場勢贏阿根廷

奧運男女足8強今晚起正式開戰，重頭戲非今晚尾場、東道主法國男奧足鬥阿根廷男奧足莫屬。主隊上仗盡出副選仍能大炒新西蘭，分組賽全勝兼0失球，霸氣盡顯；遇上剛戰精銳盡出、但贏得比預期辛苦的阿根廷，「高盧雄雞」有望憑地利殺入4強(球賽編號FB8516，8月3日03:00開賽)。

法國上仗收起隊長拿卡錫迪(Alexandre Lacazette)，好波之人米高奧利斯(Michael Olise)亦先列後備，仍3球輕取新西蘭，分組賽3戰全勝入7球，盡顯強隊風範。是役8強大戰，主帥亨利(Thierry Henry)料會派回一眾主力披甲，球隊今屆進攻立體、防守穩健，近半主力又已稍作休息，預期今場在體力上會佔優。