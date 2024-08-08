巴黎奧運｜男子5000米初賽爆混亂　前英超球星之子被對手推跌

男子5000米的項目在周三進行了兩組的初賽，其中在第一組的比賽，在進入最後直路時候發生選手的碰撞事故，造成3名跑手倒地，而事後，法國代表的曉高希爾（Hugo Hay）賽後與英國跑手佐治米斯引發爭執。而在另一組初賽，也因為攝影師走入賽道，幾乎引發意外。

在周三（7日）舉行的巴黎奧運，男子5000米跑初賽發生多宗意外，當中導致多名跑手相撞倒地，部份人因此未能完成比賽，而矛頭更指向英國跑手的佐治米斯（George Mills）。而比賽期間亦有發生電視台攝影師闖入跑道影響跑手進行比賽的事故。

▼米斯被對手推跌片段▼

賽後獲裁判批准晉級

根據比賽的片段，在比賽進入最後100米的時候，在跑道內線的希爾疑向在旁邊試圖突圍的米斯開肘，導致米斯失重心倒地，並造成骨牌效應，令旁邊至少3位選手受影響倒地。米斯在意外後立即起身繼續，比賽完成後米斯找希爾作出對質。在賽後，米斯向裁判指出，認為希爾對意外有責任，裁判之後同意米斯處於不利位置，故此米斯獲裁判觀看比賽重播後給予晉級資格。同樣獲裁判給予晉級資格，還包括另外3名受影響跑手。

米斯賽後向英國廣播公司回應指：「我認為這是很清楚，在進入直路時是我先踏入去的，而我是被踢到，是法國人將我放倒的。」米斯又指自己在比賽其實表現不錯，在最初的2000米能以6分鐘完成，他認為場上沒有其他人可以有這個速度。而在之後的一組也發生事故，在比賽進行期間，一名電視台攝影師走入了跑道中，阻礙了進行比賽的運動員，幸好是沒有與運動員相撞造成意外。