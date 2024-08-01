巴黎奧運｜百米飛人牙買加基辛湯遜捱過傷患再歷喪父之痛 勢跑出新天地做全球最快

百米飛人是歷屆奧運焦點所在，比如1988年漢城奧運劉易斯大戰賓莊遜，最經典莫過於2008京奧、2012倫奧、2016里奧三連霸的牙買加飛人保特。上屆東京奧運由意大利人積及斯爆冷勝出，田徑界慨嘆飛人熱潮不再；不過，巴黎奧運飛人熱將復熾，由牙買加的基辛湯遜（Kishane Thompson）對美國的賴奧斯（Noah Lyles）。 22歲基辛湯遜如今已是牙買加的奪金希望，6月底在牙買加奧運選拔賽，拔腿跑出9.77秒的史上第9快時間，也是該短跑強國第4快時間。有趣的是，保特2009年世錦賽跑出震驚全球的9.58秒世界紀錄時，剛好也22歲。鮮有受傷的保特像是外星人，基辛湯遜則是地道地球人，是個容易受傷的跑手。

無懼傷患的飛人 基辛湯遜才第二年參加職業賽，上次參賽已是去年11月，除了小腿舊患，1月股四頭肌拉傷，導致一直無緣出賽。因此，上月選拔賽剛復出寫下佳績，實在難能可貴。這多的教練法蘭西斯和團隊的努力，「我告訴他，不要害怕受傷，有不適要出聲，團隊會控制傷情。」法蘭西斯說。 基辛湯遜已無懼傷患，「我們鼓勵他盡量衝刺，按照訓練的安排去拚搏。」法蘭西斯說，他過去是短跑名將鮑維的教練，經驗豐富，知道基辛湯遜的潛力所在。原來，法蘭西斯在選拔賽要求基辛湯遜頭60米狂衝，最後40米要收慢；即便如此，依然跑出9.77秒。「他條件比鮑維更出色。一般跑手衝到盡後會慢下來，基辛湯遜卻會保持全速至終點。」法蘭西斯說。

巴黎奧運｜百米飛人牙買加基辛湯遜捱過傷患再歷喪父之痛 勢跑出新天地做全球最快