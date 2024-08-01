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體育
2024-08-01 07:00:00

巴黎奧運｜盧蔚豐跆拳道征奧第一人：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰

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巴黎奧運｜盧蔚豐跆拳道征奧第一人：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰（am730製圖）

巴黎奧運｜盧蔚豐跆拳道征奧第一人：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰（am730製圖）

跆拳道自2000年正式成為奧運競賽項目，經過24年的等待，盧蔚豐（Chris）終於創造歷史，成為首名出戰奧運的香港跆拳道運動員。這名外表文質彬彬的22歲小伙子闖奧過程曲折，對於這張「失而復得」的入場券倍感珍惜，揚言帶著一個使命進軍巴黎：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰！

盧蔚豐獲遞補參賽奧運

盧蔚豐今年3月出戰亞洲區奧運資格賽，於68公斤以下級連擊挫蒙古及中華台北選手殺入4強，不敵代表難民隊參賽的阿富汗選手阿巴斯未能入決賽。雖然隨後擊敗巴勒斯坦對手拿下銅牌，但在只有前兩名才可獲奧運席位的情況下，盧蔚豐本來緣盡奧運，卻柳暗花明，原來阿巴斯不符合資格代表難民隊，結果由盧蔚豐獲遞補資格，成為奧運跆拳道香港第一人。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

盧蔚豐獲遞補參賽巴黎奧運，成為為奧運跆拳道香港第一人。

盧蔚豐獲遞補參賽巴黎奧運，成為為奧運跆拳道香港第一人。

也許冥冥中自有主宰，盧蔚豐形容這個奧運席位彌足形貴，給自己一個極大使命。「奧運是每個運動員夢寐以求的舞台，是世界上最大的競技舞台，我作為第一個跆拳道港將出戰奧運，代表著十多萬香港跆拳道愛好者而戰，感受到極大使命感。」盧蔚豐又指，要在五環舞台上「搏盡無悔」，讓全世界的人知道，香港業餘跆拳道運動員都可以打奧運。「目標打好每一場比賽，目標當然是衝擊獎牌！」

盧蔚豐時間表賽程

跆拳道男子68公斤以下級

賽程（香港時間8月8日）

  • 15:00開始 16強
  • 20:30開始 8強
  • 22:11開始 4強
  • 01:30開始 復活賽
  • 02:19、02:51 銅牌戰
  • 03:23 金牌戰

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盧蔚豐IG

IG：chrislo.__

年齡：22歲

級別：男子68公斤以下級

盧蔚豐威水史

  • 2024年巴黎奧運亞洲區資格賽（－68公斤） 銅牌
  • 2019年澳洲公開賽青少年組（－63公斤） 銀牌

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

盧蔚豐在巴黎奧運賽程是8月8日中午3時起。

盧蔚豐在巴黎奧運賽程是8月8日中午3時起。

盧蔚豐就讀浸會大學

  • 盧蔚豐7歲學打跆拳道，後加入港隊，2019年曾獲澳洲公開賽青少年組63公斤以下級別銀牌，現時就讀浸會大學管理學高級文憑（運動與健康生活）。
  • 2023年7月首次代表香港參加世界大學運動會，9月亦有出戰杭州亞運會。
  • 2024年3月在亞洲區奧運資格賽拿下銅牌，本來無緣奧運，但由於有排名較高的選手被DQ而獲替補資格，首次征奧成為香港第一人。

原文刊登於 Yahoo 體育

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