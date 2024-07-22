巴黎奧運｜相隔8年再戰奧運賽艇　趙顯臻：無包袱力爭前16名

29歲的趙顯臻是港隊唯一在巴黎奧運的賽艇代表，他說會力求突破，目標是前16名。

港隊賽艇代表趙顯臻將會出戰巴黎奧運「單人雙漿艇」項目，是他繼里約奧運後、相隔8年再次踏上奧運舞台。他說，會力求突破，目標是前16名。

港隊在體操項目的唯一代表是「跳馬王子」石偉雄，今次是他第三次征戰奧運。

趙顯臻說，很多世界前列的歐美選手身高都1.9米或以上，雖然自己身型輸蝕，但勝在靈活輕巧，「入水轉向」等微細技巧比較敏捷；舉行賽事的馬恩河畔，風和波浪可以很大，但這樣反而對他有利，因為不少外國選手都習慣在靜風靜水的環境訓練和比賽，他自己本身喜歡風浪，亦有海岸賽艇的經驗。

成為全職運動員差不多10年的趙顯臻，去年杭州亞運由「輕量級」轉戰「公開組」賽事，並奪得銅牌，5月更在瑞士舉行的世界盃輕量級單人艇項目，力壓歐美選手封王，為港隊奪得歷來首個賽艇世界賽金牌，為奧運比賽打下強心針。29歲的趙顯臻說，最難是爭取奧運資格的過程，現時已經達到，因此今次出戰奧運沒有包袱，以平常心比賽，自然會發揮得好。

「跳馬王子」石偉雄第三次征戰奧運

至於體操項目，32歲的「跳馬王子」石偉雄將會第三次征戰奧運。他曾經歷腳部韌帶斷裂，早前在4站世界盃賽事取得足夠積分，趕上奧運尾班車。