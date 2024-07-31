巴黎奧運｜真人版排球少年！超人氣石川祐希熱血肩負日本男排爭獎牌希望

漫畫《排球少年！！》劇場版今年上映，隨即成大熱作品，連帶日本男排人氣亦翻倍急升！去年擊敗傳統勁旅意大利殺入世界盃四強，全憑實力奪今屆巴黎奧運「入場券」後，隊長石川祐希（Yuki Ishikawa）遂成為日本隊衝擊睽違達52年獎牌之希望。

來自運動世家的石川祐希，父、母分別是田徑及籃球選手，故在家庭薰陶下，自小熱愛體育。他原本選擇棒球，因受到家姐影響，最終由轉打排球，正式踏上排球少年之旅。石川祐希就讀星城高中時期，已帶領校隊歷史性連續兩年成為三冠王，贏得三大賽包括：IH、全國體育大會及日本春季高中排球聯賽之冠軍，學生年代已多次獲選最佳陣容及優秀選手，絕對是校園風頭躉。隨後入讀中央大學，2014年在學期間已入選國家隊，是男排界「新人王」。他更以交換生身份加盟意大利的Milano球會，且曾在這個歐洲排球強國發展長達7年，令其實力得以不斷提升。

曾被喻為「平成最後希望」的石川祐希，僅次於美國職業棒球大聯盟球星大谷翔平，獲票選日本女性最想和他結婚的運動員第二位，隨住大谷宣佈結婚後，石川便被票選為最不希望看到他結婚的運動員第一名，其人氣之盛實在毋庸置疑。現年28歲、身高達1米92，加上俊朗外貌，石川祐希於日本體壇可謂男神般存在。去年的排球世界盃，他更有神級演出，帶領日本擊敗意大利，創歷史晉身四強，且拿獲頒最佳主攻手獎項。這次突出成績，最重要是日本隊相隔16年終全憑實力取得奧運「入場券」，而上屆東京奧運是以東道主身份直接獲參賽資格。

石川祐希跟《排球少年！！》角色一樣，為了追逐夢想，一直在逆境中奮鬥。他今年夥隊友山本智大、西田有志、高橋藍及関田誠大出戰巴奧，被視為日本男排近年最強大豪華之陣容。此外，該名日本隊靈魂人物，今屆征奧更別具意義，因為胞妹石川真佑（Mayu Ishikawa）同樣入選女排奧運隊，兩兄妹將同時背負為日本排球爭奪獎牌之重責。

不過石川兄妹今屆出師原利，雙雙在分組賽首場落敗，如果想出線淘汰賽，餘下賽事不容有失！且看二人會否上演漫畫般劇情，帶領日本隊在危機中脫穎而出，熱血站上頒獎台！

原文刊登於 Yahoo 體育