石偉雄表示：「由東京奧運要決定喺巴黎見大家，我做到啦，我好感恩可以第三次去奧運」。他感謝教練、裁判、治療師、醫生、家人和每一位幫過他的人，還有「好感恩喺我背後默默支持我陪住我經歷高低起跌既嘅香港市民。」

香港體操代表石偉雄今屆在巴黎第三度參加奧運，他在男子跳馬資格賽未能躋身決賽，32歲的他在Facebook抒發感受，強調無悔無憾，「今次成績雖然未如理想，但係我做到自己需要做到既本分，做到享受呢個舞台，做到平常心完全冇壓力咁去比賽，我對得住自己，珍惜每一日仲可以練習同比賽既機會。」

隱瞞家人做腰部手術

石仔披露近三年經歷「已經唔可以用崎嶇黎形容」，「要去世錦賽同奧運，一定要用世界盃拎積分嚟拎資格，所以由2022年頭開始我兩隻腳一直有傷都好都唔可以休息，特別係由上年世錦拎唔到資格後，我即刻做咗個腰手術，我同醫生講唔好話比屋企人知，我自己一個人出入醫院就得㗎啦。」他成功憑4站世界盃賽事佳績，獲得巴黎奧運跳馬項目參賽資格，又披露由1月去荷蘭集訓，到4站世界盃，在第1站同第4站之前，曾低調地從荷蘭回香港，即日來回就是為打消炎止痛針，更憶述他當時跟醫生的對話。

「打第一枝嘅時候，醫生話：『會有斷嘅風險』，我話：『明白，冇問題』。」「到打第二枝，醫生話：『你上次打完唔夠兩個月喎』，我話：『係丫，隻腳頂唔順啦，又痛過。』醫生話：『唔好打咁密，兩個月打兩枝唔得㗎。』我話：『我唔怕丫，揀得去就冇得怕，都最後一站啦，我唔想喺呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三五七十年後後悔自己點解當初唔行多步。」「到去奧運前3星期，呢個時候又嚟，諗都唔諗同總教練講返香港打多枝。」到第三枝針，醫生只說：『好，即刻幫你安排，之後佢冇再講野』。」

出發奧運前，「石仔」再問醫生：「如果要再打多支，你可唔可以嚟法國幫我打？醫生話：『我睇吓情況啦，如果行得開可以嚟睇你比賽幫你打多支支援你。』」在比賽前數天，醫生到法國再次為「石仔」打針，讓他可無顧慮地安心比賽，石偉雄自言，「呢個比賽結果我覺得最無悔無憾啦，呢個過程我好滿意。」另他的兩位治療師也放下生意飛到巴黎看他比賽，「佢地諗都唔諗即刻話黎，佢地即刻唔做生意即日飛過嚟睇我比賽，多謝你地。」