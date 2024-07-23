香港典型家庭長大的石偉雄（Stone），懷著堅毅不屈的獅子山精神，縱然因傷病多次經歷低潮，上屆失落東京奧運後，因足踝韌帶斷裂撐著拐仗仍堅定說出「巴黎見」之承諾，「石仔」亦說到做到。「跳馬王子」於今年世界盃分站賽之最後機會，趕上巴黎奧運「尾班車」，他將在7月27日於跳馬資格賽亮相。
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石偉雄︰想再衝多一次奧運，想自己有些突破
傷病是運動員的最大敵人，即使人如其名好似Stone一樣堅實的石偉雄，同樣在體操生涯中遇上頸椎、肩、足踝等不同傷患，反覆受傷、治療、復康、重新訓練，確實要擁有堅毅及對體操熱情的心，連「石仔」亦揚言，為了能圓三度征戰奧運的夢，雙腳的命運也要賭上。
上年杭州亞運，不惜放棄爭取三連冠的機會，為的只是全力出戰世界錦標賽一搏巴黎奧運資格。可惜結果未能盡如人意，但石偉雄仍未言棄，於2024年的兩站世界盃賽均有好表現，繼2月埃及站摘下男子跳馬銅牌後，3月再於阿塞拜疆站獲得14.866分，以較高難度分力壓同分的英國選手Harry Hepworth勇奪銀牌。儘管未能在最後一個卡塔爾多哈分站躋身決賽，但他依然有足夠積分獲得一張巴黎奧運「入場券」，兌現3年前東京奧運未能躋身決賽後之承諾。「石仔」闖過重重難關，頂過傷病與壓力，就是「想再衝多一次奧運，想自己有些突破。」
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石偉雄巴黎奧運時間表
- 7月27日（周六）．男子跳馬資格賽
- 8月4日．男子跳馬決賽
石偉雄IG
IG：stone_shek
石偉雄年齡：32歲
石偉雄威水史：
- 2014年仁川亞運會 跳馬金牌
- 2015年亞洲錦標賽 跳馬金牌
- 2015年亞洲錦標賽 單槓銀牌
- 2018年雅加達亞運會 跳馬金牌
- 2019年世界盃－克羅地亞站 跳馬金牌
- 2019年世界盃－斯洛文尼亞站 跳馬金牌
- 2023年世界盃－德國站 跳馬銅牌
- 2023年世界盃－阿塞拜疆站 跳馬銅牌
- 2024年世界盃－埃及站 跳馬銅牌
- 2024年世界盃－阿塞拜疆站 跳馬銀牌
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石偉雄資料
6歲接觸體操，9歲加入港隊受訓的石偉雄，因為喜歡速度感而選定跳馬為主項。2006年曾因比賽落地失手傷及頸椎，最終臥床三周後接受手術，一度被家人反對他繼續體操生涯，幸好堅持才能成就今天的「跳馬王子」。中學開始已在全港中學校際體操賽嶄露頭角，多年來在國際賽之彪炳戰績已奠定「石仔」成為香港體操隊代表人物。
石偉雄體操之路
- 2009年2月曾停學到北京，跟中國體操隊代表如鄒凱等一同集訓。同年代表天主教新民書院出戰全港中學校際體操比賽，並個人勇奪4面金牌。
- 2010年11月首次代表香港出戰廣州亞運，參加男子個人全能、跳馬及團體三個項目
- 2012年7月首戰倫敦奧運，雖在全能項目未能晉級，但已成為第一位角逐奧運體操項目之港將
- 2014年9月於仁川再戰亞運，在跳馬決賽以15.216分力壓韓國及中國選手，創下香港首奪亞運體操金牌的歷史
- 2016年4月在里約奧運資格賽，因傷影響名列第55位，未能獲得「入場券」，最後更要接受手術治療筋腱斷裂之傷患
- 2018年8月雅加達亞運中，擊敗韓國及印尼對手，衛冕跳馬冠軍
- 2019年5月在世界盃 （World Challenge Cup Series）克羅地亞站跳馬決賽，以14.734分僅0.3分之微挫意大利選手，個人首奪世界盃金牌。同年6月再於斯洛文尼亞站，連奪兩個分站跳馬冠軍
- 2021年7月東京奧運，相隔9年再度出戰，無奈資格賽「李世光跳2」失手，總排名第12位，無緣躋身前八名之決賽，並證實腳腕內側兩條韌帶斷裂
- 2023年杭洲亞運跟世錦賽撞期，石偉雄為兌現「巴黎見」之承諾，決定放棄爭奪亞運三連冠，盼在世錦賽直接獲得巴黎奧運「入場券」，可惜只得第18名，最終事與願違。
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