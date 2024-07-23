香港典型家庭長大的石偉雄（Stone），懷著堅毅不屈的獅子山精神，縱然因傷病多次經歷低潮，上屆失落東京奧運後，因足踝韌帶斷裂撐著拐仗仍堅定說出「巴黎見」之承諾，「石仔」亦說到做到。「跳馬王子」於今年世界盃分站賽之最後機會，趕上巴黎奧運「尾班車」，他將在7月27日於跳馬資格賽亮相。

石偉雄︰想再衝多一次奧運，想自己有些突破

傷病是運動員的最大敵人，即使人如其名好似Stone一樣堅實的石偉雄，同樣在體操生涯中遇上頸椎、肩、足踝等不同傷患，反覆受傷、治療、復康、重新訓練，確實要擁有堅毅及對體操熱情的心，連「石仔」亦揚言，為了能圓三度征戰奧運的夢，雙腳的命運也要賭上。

上年杭州亞運，不惜放棄爭取三連冠的機會，為的只是全力出戰世界錦標賽一搏巴黎奧運資格。可惜結果未能盡如人意，但石偉雄仍未言棄，於2024年的兩站世界盃賽均有好表現，繼2月埃及站摘下男子跳馬銅牌後，3月再於阿塞拜疆站獲得14.866分，以較高難度分力壓同分的英國選手Harry Hepworth勇奪銀牌。儘管未能在最後一個卡塔爾多哈分站躋身決賽，但他依然有足夠積分獲得一張巴黎奧運「入場券」，兌現3年前東京奧運未能躋身決賽後之承諾。「石仔」闖過重重難關，頂過傷病與壓力，就是「想再衝多一次奧運，想自己有些突破。」