世一香港空手道選手劉慕裳

今年2024巴黎奧運取消了空手道項目，香港女子空手道運動員劉慕裳未能再戰奧運，因此角色一轉，擔任ViuTV巴黎奧運大使，為各運動員打氣和主持直播。 作為東京奧運空手道女子個人形銅牌得主的Grace表示因爲很久沒有在公開發言，對於主持工作也會緊張，需要做更多的準備。她表示在巴黎奧運的焦點，是所有香港運動員出戰的比賽也會留意，她最期待是香港游泳運動員何詩蓓的表現，對於新項目的霹靂舞頗有興趣，也會多加留意。

劉慕裳新教練合作良好 劉慕裳最近於西班牙開始了她與新教練的訓練，現在回來小休，另會主持巴黎奧運及出書，直到9月再會到西班牙，為9月20日的亞洲賽作最後的調整。 「世一」劉慕裳認為現在的新教練比較適合她，「他們提供的建議和心得很有共鳴，無論是技巧，心態，比賽等方面也能幫到。」對於接下來的兩場比賽也有很多目標想達成，在表現上和心態上。