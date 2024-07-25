巴黎奧運｜簡綽桐上屆不足十分一秒失落東奧資格　份外珍惜首戰奧運機會

現年22歲的簡綽桐（Natalie）學界時期已是「風頭躉」，加入港隊後更連續兩屆亞運會協助香港游泳隊奪取接力賽獎牌；然而，直至今年才首戰運動員夢寐以求的奧運會，難怪她說：「會好珍惜今次機會」。
簡綽桐主攻個人混合泳及蝶泳，2018年首次代表香港角逐亞運會已成為接力隊成員，跟陳健樂、楊珍美及鄧采淋合力取得女子4x200米自由泳接力賽銅牌，其後再於世界盃短池泳賽勇奪男女子混合4x50米自由泳接力季軍。可惜，Natalie卻遺憾未能達到東京奧運B標，在最後一次爭奪女子100米自由泳資格的機會，卻以56秒07僅0.06秒之微未能趕上東奧「尾班車」。
上屆失落未有令簡綽桐放棄奧運夢，經過3年努力後，她在今年初的世界賽中，跟何詩蓓、歐鎧淳及鄭莉梅在初賽泅出4分02秒34，成功為港隊多取一張巴黎奧運女子4x100米混合泳接力「入場券」，亦成為她入選香港接力隊，首戰奧運的契機。Natalie最終達成夢想，所以對今夏征戰巴黎奧運份外珍惜。
簡綽桐參賽日期
7月27日 ‧ 女子4x100米自由泳接力(人選待定)
8月3日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 預賽 (人選待定)
8月4日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 決賽 (人選待定)
簡綽桐檔案
年齡：22歲
香港青年長池紀錄 (個人項目)：
女子50米背泳 (29秒52)
簡綽桐威水史：
- 2017年亞洲室內暨武藝運動會 女子100米蛙泳銅牌
- 2018年雅加達亞運會 女子4x200米自由泳接力銅牌
- 2018年世界盃短池泳賽 – 新加坡站 男女子混合4x50米自由泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會 女子4x100米混合泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會 女子4x100米自由泳接力銅牌
簡綽桐背景
簡綽桐並非出身於傳統盛產香港泳將之學校，畢業於保良局蔡繼有學校。不過，她在2017年角逐港九區中學校際游泳比賽D2賽事，仍能以29秒52於50米背泳奪標，兼打破香港青年紀錄，且保持至今。中學畢業後，她跟隨港隊師姐何詩蓓步伐，2020年赴美國密歇根大學升學，接受當地頂級游泳訓練。
- 2016年7月於俄羅斯舉行的第六屆亞洲國際兒童運動會，擸走1銀6銅，成當屆贏得最多獎牌的港將
- 2017年9月亞洲室內暨武藝運動會中，獲得女子100米蛙泳銅牌，並以1分09秒19刷新自己保持的香港青少年紀錄
- 2018年9月印尼雅加達亞運會，首次出戰亞運，並協助港隊贏取女子4x200米自由泳接力銅牌。
- 2018年10月青年奧運會中，分別於女子100米蝶泳及50米背泳名列第7及第9位。
- 2018年11月世界盃短池泳賽新加坡站，以1分01秒08改寫麈封8年的女子100米混合泳港績，更是簡綽桐個人首項香港紀錄。同屆賽事，她更聯同杜敬謙、卓銘浩及施幸余出戰男女混合4x50米自由泳接力銅牌。
- 2021年6月僅以0.06秒之差跟東京奧運B標擦身而過
- 2021年7月達到女子100米個人混合泳短池游泳世界錦標賽A標，並在年底舉行的短池世錦賽以第29位完成
- 2024年2月世界長池錦標賽中，夥隊友游出4分02秒34，助港隊取得巴黎奧運資格
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