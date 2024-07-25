巴黎奧運｜簡綽桐上屆不足十分一秒失落東奧資格　份外珍惜首戰奧運機會

現年22歲的簡綽桐（Natalie）學界時期已是「風頭躉」，加入港隊後更連續兩屆亞運會協助香港游泳隊奪取接力賽獎牌；然而，直至今年才首戰運動員夢寐以求的奧運會，難怪她說：「會好珍惜今次機會」。

簡綽桐主攻個人混合泳及蝶泳，2018年首次代表香港角逐亞運會已成為接力隊成員，跟陳健樂、楊珍美及鄧采淋合力取得女子4x200米自由泳接力賽銅牌，其後再於世界盃短池泳賽勇奪男女子混合4x50米自由泳接力季軍。可惜，Natalie卻遺憾未能達到東京奧運B標，在最後一次爭奪女子100米自由泳資格的機會，卻以56秒07僅0.06秒之微未能趕上東奧「尾班車」。

上屆失落未有令簡綽桐放棄奧運夢，經過3年努力後，她在今年初的世界賽中，跟何詩蓓、歐鎧淳及鄭莉梅在初賽泅出4分02秒34，成功為港隊多取一張巴黎奧運女子4x100米混合泳接力「入場券」，亦成為她入選香港接力隊，首戰奧運的契機。Natalie最終達成夢想，所以對今夏征戰巴黎奧運份外珍惜。