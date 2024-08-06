巴黎奧運｜「細威」莎蓮娜網上抱怨巴黎半島酒店歧視　酒店迅速回應解畫

前世界第一，23個大滿貫冠軍的美國網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），獲國際奧委會（IOC）的邀請，出席巴黎奧運會。這位稱會逐漸退出職業賽事的網球名將，在社交媒體上批評巴黎半島酒店天台的一間5星級餐廳在有不少空位下，仍拒絕她與她孩子入內用餐，令她感到不滿。正當網民以為莎蓮娜都遭到歧視之際，酒店作出了解釋。

「細威」莎蓮娜在周二（6日）於社交媒體X上發文，半島酒店的天台餐廳在有不少空位之下，仍然拒絕她和她孩子入內用餐。不過在她發文的2個小時左右，酒店也在X上回應了細威的訴求，酒店表示：「不幸地，我們天台吧已確實被訂滿了，而你所見到未被佔用的檯，都是我們的雲雀樓頂餐廳，也已經被訂滿。」酒店再表示：「讓你今晚來到失望，請接受我們最深的道歉。我們非常榮幸歡迎你到來，並永遠歡迎再來。」