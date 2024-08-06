巴黎奧運｜「細威」莎蓮娜網上抱怨巴黎半島酒店歧視　酒店迅速回應解畫

前世界第一，23個大滿貫冠軍的美國網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），獲國際奧委會（IOC）的邀請，出席巴黎奧運會。這位稱會逐漸退出職業賽事的網球名將，在社交媒體上批評巴黎半島酒店天台的一間5星級餐廳在有不少空位下，仍拒絕她與她孩子入內用餐，令她感到不滿。正當網民以為莎蓮娜都遭到歧視之際，酒店作出了解釋。
「細威」莎蓮娜在周二（6日）於社交媒體X上發文，半島酒店的天台餐廳在有不少空位之下，仍然拒絕她和她孩子入內用餐。不過在她發文的2個小時左右，酒店也在X上回應了細威的訴求，酒店表示：「不幸地，我們天台吧已確實被訂滿了，而你所見到未被佔用的檯，都是我們的雲雀樓頂餐廳，也已經被訂滿。」酒店再表示：「讓你今晚來到失望，請接受我們最深的道歉。我們非常榮幸歡迎你到來，並永遠歡迎再來。」
細威支持者認為餐廳應「特別照顧」
雖然酒店解釋是因為訂位已滿拒絕「細威」一定入座，但是「細威」的球迷卻全變「戰狼」：「當遇到的是莎蓮娜威廉絲，究竟可以如何拒絕她，可笑」、「幸好你沒有在這浪費金錢，你最好還是不要去，他們的食物水準以下。我食過幾次」，他有人說：「這可是莎蓮娜威廉絲，你就應該給她一張檯吧。」
然而也不是所有人傾向「細威」，有人認為：「等一下，我們真的要告訴餐廳，因為她是名人，她們就應該有禮遇？不是吧，如果他們已經訂檯，那就訂了，這不能因為沒有因為『我是特別』而獲得禮遇就感到不悅。」有人又指：「我欣賞有人在這裡就她值得特別待遇，在已經訂滿之下仍然應該有張檯。天呀，這是說特權呀。」
除了「細威」之外，包括拿度（Rafael Nadal）、劉易斯（Carl Lewis）、歌曼妮芝（Nadia Comaneci）等的體壇名將都獲邀參與巴黎奧運的開幕禮，而部份人也留在巴黎繼續觀戰。巴黎的雲雀樓頂餐廳是米芝蓮二星級的法國餐廳，而巴黎半島酒店位於巴黎的地標，因此可以觀賞到美麗的巴黎市街景。
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Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn— Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024