巴黎奧運｜經歷四度「刁時」 中國女排險勝塞爾維亞 分組賽全勝出線（美聯社）

中國女排力爭首名 首三局先輸後反超 賽前兩戰全勝的中國女排，早已獲得出線資格，最後一場分組賽惡鬥塞爾維亞，力爭首名。 雖然首局先輸21:25，但中國女排並未有放棄，打出兩局25:20、25:22，反超總局數至2:1。中國女排主力朱婷只在首三局出賽，但今日表現平平，故教練蔡斌決定在第四局將其收起，派遺另一名主攻吳夢潔出賽。

排球都有VAR？ 中國女排因爭議判決失獲勝良機 來到關鍵第四局，中國女排一度領先20:15，勝仗看似沒有懸念。然而，塞爾維亞卻一分分從後追上，一口氣連追四分，追至僅落後19:20。 其後兩隊得分如梅花間竹，中國女排領先24:23，只差一分便可以獲勝。塞爾維亞主攻寶絲高域（Tijana Boskovic）扣殺出界，本來球證判決排球未有觸及到任何中國女排的球員，故中國女排得分。然而，經過塞爾維亞發起挑戰，而球證觀看重播後，改判龔翔宇觸手出界，令比賽打成24:24平手，需要「刁時」決勝負。

主攻「刁時」回勇 李盈瑩奠勝 兩隊實力相近，需打至四度「刁時」才能分出高下。於「刁時」階段，中國女排幸得兩名主攻李盈瑩及吳夢潔挺身而出，各取兩分。 當中國女排領先28:27時，正正就是李盈瑩一記精彩扣殺，為中國女排鎖定勝局，艱難以29:27贏下第四局，總局數以3:1擊敗塞爾維亞。