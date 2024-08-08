巴黎奧運｜羅馬尼亞首相拒出席閉幕禮　反對體操選手被不公平對待失獎牌

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）因為不滿該國選手，在體操的女子自由體操項目被「不公正對待」，宣布不會出席巴黎奧運的閉幕禮。
喬拉庫周三（7日）發聲明表示，該國的兩位體操代表的巴保素（Ana Barbosu）以及馬妮卡華奧妮亞（Sabrina Maneca-Voinea）自由體操項目，被裁判以「極度不光彩方式」的對待。二人在該項目分別得第4及5，無緣獎牌，而巴保素與季軍美國的捷莉絲（Jordan Chiles）只差0.066分。
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不滿美國上訴後分數提升
在當日的比賽，巴保素與馬妮卡華奧妮亞其實都已完成個人的表演，當時巴保素仍有機會贏得銅牌。到捷莉絲的出場，捷莉絲的表現近乎沒有錯誤下，最終卻只獲得13.666分，這分數讓她會以0.034分差負於巴保素。不過美國的教練對評分提出抗議，指裁判對難度分的判斷不正確，故此獲0.1分的加分，令捷莉絲獲得13.766分，正好超越巴保素獲得銅牌。
喬拉庫指，有關的判決是不能接受：「在體操發生的醜聞後，我決定不出席巴黎奧運的閉幕禮，因為我們的運動員遭到不光彩的對待。只基於一個上訴把努力獲得的獎牌撤銷，無論是教練還是技術人員都不能理解，這完全是不可接受。」他續指：「在如此一個有規模，提倡尊重、理解及優秀的賽事，殘酷地將一個女孩以4年的努力，老實地贏得的獎牌剝奪。我還不忍看着好的眼淚以及平靜地接受這是正常。」喬拉庫又表示，全球數以億計的觀眾宦對有關畫面感到震驚，並認為一些系統及賽事組織出現了問題。