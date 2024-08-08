巴黎奧運｜羅馬尼亞首相拒出席閉幕禮　反對體操選手被不公平對待失獎牌

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）因為不滿該國選手，在體操的女子自由體操項目被「不公正對待」，宣布不會出席巴黎奧運的閉幕禮。

喬拉庫周三（7日）發聲明表示，該國的兩位體操代表的巴保素（Ana Barbosu）以及馬妮卡華奧妮亞（Sabrina Maneca-Voinea）自由體操項目，被裁判以「極度不光彩方式」的對待。二人在該項目分別得第4及5，無緣獎牌，而巴保素與季軍美國的捷莉絲（Jordan Chiles）只差0.066分。