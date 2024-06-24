巴黎奧運｜美國世錦賽個人雙金跑手利里斯　藏《遊戲王》藍眼白龍卡選拔賽奪冠

美國近期為多項賽事進行奧運選拔，其中在田徑項目，上屆奧運男子200米銅牌的利里斯（Noah Lyles），以9秒83獲得冠軍，取得巴黎奧運的入場券。不過這位眾所周知的日本動漫愛好者，在準決賽拿出《遊戲王》稀有卡片「藍眼白龍」的影片更引起關注。
去年在男子100米及200米的世錦賽中奪標，同時也在2項接力為美國取勝，共獲4金的利里斯是今次選拔賽的焦點。結果在男子100米的決賽，他成功以9秒83贏得冠軍，而第2名的比拿歷克（Kenny Bednarek）以及第3的費特基利（Fred Kerley）同樣都在9秒9以內完成。利里斯在賽後表示：「這只是計劃的一部份。可能會讓一些人震驚吧，不過如果你知道目標，你就會明白。」
稱東京奧運失利成動力
在3年的東京奧運以選拔賽100米第3以及200米第1晉身奧運，可是最後僅在200米獲得銅牌一面。利里斯表示：「如果不是在東京獲得第3名，我不會有這樣的渴望，我不會有這一團火。我過去未能達成我應取得的任何成就，而現在我們就繼續放長雙眼看未來，因為甚麼事都會發生。」
然而不少的網民都關注利里斯在準決賽的比賽上，拿出一張日本動畫《遊戲王》的藍眼白龍卡片。藍眼白龍是其中一張《遊戲王》的稀有卡片，而在決賽他就再展示另一張「被封印的艾克索迪亞」卡片，證明他是真的《遊戲王》玩家，「被封印的艾克索迪亞」與另外4張卡片一起就可以直接勝利。而其實利里斯也真的是位日本動漫愛好者，過去他也扮演過《龍珠》、《火影忍者》等的角色。