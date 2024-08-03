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體育
2024-08-03 10:00:00

巴黎奧運｜美國中二病百米飛人利里斯　爭取首面奧運金牌

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美國跑手利里斯。(路透社)

美國跑手利里斯。(路透社)

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巴黎奧運進入到後半程賽事，田徑項目已開始展開。當中男子100米跑的項目會在今日（3日）開始預賽。現時100米排名第一的美國跑手利里斯（Noah Lyles）再度挑戰金牌。

田徑場上在周五已展開各項的賽事，不過重點的男子100米在今日開始預賽，當中香港跑手刁俊稀會參與預賽。至於焦點跑手，美國的利里斯就在之後第一圈賽事出戰。對於利里斯，在近期網上一直熱傳着他在美國選拔賽上，先後拿出動畫《遊戲王》遊戲卡的相片。這位27歲的飛人，本身是重度的動漫愛好者，也曾在YouTube分享他的動漫周邊收藏。在年初，日本漫畫大師鳥山明逝世，他也作出悼念，並指鳥山明的漫畫對他影響甚多。

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利里斯在美國選拔中展示的《遊戲王》「黑暗大法師」卡片。(X) 利里斯過去也模仿過《龍珠》的動作。(X) 利里斯展示全部5張的《遊戲王》「黑暗大法師」卡片。(X)

預告奧運有新主題

這位美國跑手，過去也曾扮演過《龍珠》、《火影忍者》等的人物，而《遊戲王》的玩法，也是因為他與美國女鉛球代表Chase Jackson打賭而得來，因為Chase Jackson也是另一位動漫迷，手臂甚至紋有《海賊王》路飛及《火影忍者》卡卡西的頭像。利里斯在接受美國媒體訪問，問到會否再拿出《遊戲王》卡片時，他表示《遊戲王》的主題已經結束，在奧運之時會有一個新的主題出現。

利里斯上屆東京奧運，因為受到傷患及心理健康的影響，在100米只得第7，在200米亦僅收獲銅牌。今屆他目標是盡量贏得100米、200米以及接力的金牌。雖然利里斯在排名上是世界第一，不過他今年在100米跑的最快時間是9秒81，僅是今年第3快的時間。在利里斯之前還有牙買加的基辛湯遜（Kishane Thompson）以及肯雅的奧文耶拉（Ferdinand Omanyala），他們都在9秒8內完成，而另一牙買加號手的施維爾（Oblique Seville）也跑出過9秒82的時間。

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