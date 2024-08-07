巴黎奧運｜美國加時挫德國相隔12年再入決賽　巴西輕取西班牙重演2008京奧戲碼

巴黎奧運的女子足球項目，將重演2004及2008年的決賽戲碼。4屆奧運金牌得主美國在加時，以1:0淘汰德國，是美國女足自2012年後再次打入決賽。而兩屆亞軍的巴西，在另一場四強賽事以4:2擊敗世界盃冠軍的西班牙。

美國女足對上一次晉身決賽已是2012年，而隨着世界各地包括歐洲的女子足球興起，昔日美國在這項目的領導地位已大不如前。在這場的四強，美國雖然有較多的攻門及控球，但是威脅德國大門的機會其實不多，多數射門僅是隔靴搔癢，兩隊在法定90分鐘踢平0:0，令比賽需要加時。美國在加時階段，由索菲亞史密夫（Sophia Smith）於95分鐘攻入喔一入球，以1:0擊敗德國，相隔12年再入決賽。