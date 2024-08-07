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體育
2024-08-07 11:50:25

巴黎奧運｜美國加時挫德國相隔12年再入決賽　巴西輕取西班牙重演2008京奧戲碼

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美國四強擊敗德國奪得冠軍。(路透社)

美國四強擊敗德國奪得冠軍。(路透社)

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巴黎奧運的女子足球項目，將重演2004及2008年的決賽戲碼。4屆奧運金牌得主美國在加時，以1:0淘汰德國，是美國女足自2012年後再次打入決賽。而兩屆亞軍的巴西，在另一場四強賽事以4:2擊敗世界盃冠軍的西班牙。

美國女足對上一次晉身決賽已是2012年，而隨着世界各地包括歐洲的女子足球興起，昔日美國在這項目的領導地位已大不如前。在這場的四強，美國雖然有較多的攻門及控球，但是威脅德國大門的機會其實不多，多數射門僅是隔靴搔癢，兩隊在法定90分鐘踢平0:0，令比賽需要加時。美國在加時階段，由索菲亞史密夫（Sophia Smith）於95分鐘攻入喔一入球，以1:0擊敗德國，相隔12年再入決賽。

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美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社) 美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社) 美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社) 美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社) 美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社) 美國在加時擊敗德國，自2012年後再入決賽。(路透社)

巴西4:2輕取世界盃冠軍西班牙

另一場的四強戰，由足球王國的巴西對世界盃冠軍的西班牙。兩隊在今場大打進攻足球，巴西6分鐘先憑西班牙柏利迪絲（Irene Paredes）的烏龍球取得領先，而樸迪荷（Gabi Portilho）補時建功，半場令巴西領先2:0。換邊後巴西再有艾迪亞娜（Adriana）在72分鐘的入球，將比數拉開至3:0。領先3球的巴西在85分鐘有杜達森派奧（Duda Sampaio）「回禮」頭鎚頂入自己龍門，令西班牙「破蛋」，而姬露蓮（Kerolin）補時再為巴西建功將比數擴大，西班牙就在最後階段有柏拉雷露（Salma Paralluelo）追多一球，但巴西仍贏4:2晉身決賽。

這是兩隊自2004及2008年之後，再次在奧運的決賽相遇，而之前兩次美國都贏波而回。至於巴西的女足傳奇球員瑪達（Marta），在這兩屆賽事都有代表巴西，而她亦會在決賽停賽期滿可以上陣。在奧運前瑪達已表明今次是自己最後一次奧運，這位38歲的女足代表人物，已是第6次出席奧運。

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巴西女足在四強擊敗西班牙。(路透社) 巴西女足在四強擊敗西班牙。(路透社) 巴西女足在四強擊敗西班牙。(路透社) 巴西女足在四強擊敗西班牙。(路透社) 巴西女足在四強擊敗西班牙。(路透社)
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