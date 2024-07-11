巴黎奧運｜美國夢幻隊表演賽輕取加拿大　利拿特膝傷退隊

準備出戰巴黎奧運的美國男子籃球隊，周三（10日）晚在拉斯維加斯與加拿大進行一場表演賽。美國隊結果以86:72勝出，不過在今場比賽利拿特（Kawhi Leonard）未有列入名單，並由波士頓塞爾特人的戴歷韋特（Derrick White）取代，其後美國隊公布利拿特因為膝傷而退隊。
美國隊在這場表演賽表現慢熱，球隊開賽頭6次起手都不中，然而美國隊之後在第2節憑着內線表現,半場已領先41:33。下半場美國再拉開分差之下，輕鬆贏86:72。美國隊今場有4人取得雙位數得分，當中包括艾華士（Anthony Edwards）取得最多的13分，而安東尼戴維斯更有11分及10個籃板的「雙雙」，美國下星期會轉到阿聯酋的阿布札比，與澳洲進場另一場表演賽。
利拿特膝傷未癒
然而在美國的這場表演賽，33歲的利拿特已不在12人的名單，並由韋特取代。美國籃球隊表示利拿特雖然在過去幾周隨隊進行訓練，並且可以接受部份高強度的練習。雖然球員認為自己可以，但美國隊及洛杉磯快艇在商討過後，以球員的最佳利益，決定讓利拿特在夏季為新球季準備而不是出戰奧運。
利拿特在季尾因為右膝的傷患，缺席了快艇12場的比賽。雖然他出席了美國隊所有訓練，不過職員認為在他的膝蓋不是100%的情況下不會讓他出席奧運。利拿特過去未曾為美國隊出席奧運。