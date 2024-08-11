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體育
2024-08-11 01:30:00

巴黎奧運｜美國女足一球險勝巴西摘金　新帥希絲上任即高峰

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巴黎奧運｜美國女足一球險勝巴西摘金　新帥希絲上任即高峰（美聯社）

巴黎奧運｜美國女足一球險勝巴西摘金　新帥希絲上任即高峰（美聯社）

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美國女足於巴黎奧運女子足球決賽以1:0小勝巴西女足，第五次摘下奧運女子足球金牌，為眾國之最。

奧運賽事為前車路士女足領隊希絲（Emma Hayes）執掌美國女足後的第一項大型賽事，能夠火速取得成功，可算證明美國女足有眼光，復興有望。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

今場決賽吸引多個名人入場，包括荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）以及美國女子足球名宿拉芬妮（Megan Rapinoe）。（美聯社） 今場決賽吸引多個名人入場，包括荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）以及美國女子足球名宿拉芬妮（Megan Rapinoe）。（美聯社）

巴西先食「詐糊」　女足決賽半場零入球

甫開賽兩隊比較保守，但巴西攻勢仍然較多。開賽16分鐘，巴西右翼魯迪米娜（Ludmila）個人獨闖龍潭，起腳破網，可惜旁證示意越位，入球無效。

美國女足憑著右翼洛雯（Trinity Rodman）多次突破製造攻勢，可惜無功而還。洛雯為前NBA球星洛文（Dennis Rodman）之女，雖然沒有繼承父親的衣砵，但依然是美國女足的後起之秀。最終兩隊上半場互交白卷，以0:0打成平手。

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兩軍決賽半場互有攻守，但都未能取得入球。（美聯社） 兩軍決賽半場互有攻守，但都未能取得入球。（美聯社） 兩軍決賽半場互有攻守，但都未能取得入球。（美聯社） 兩軍決賽半場互有攻守，但都未能取得入球。（美聯社） 兩軍決賽半場互有攻守，但都未能取得入球。（美聯社）

史雲遜單刀得手　巴西換入馬達無果

換邊後，美國女足於57分鐘終於打破缺口。艾白特（Korbin Albert）於中場截球後放出直線，前鋒史雲遜（Mallory Swanson）接應後單刀冷靜射遠柱得手，為美國領先1:0。失球後的巴西馬上作出換人，換入「巴西球后」瑪達（Marta）加強攻力。這名「六朝元老」於分組賽對西班牙時曾經領紅，停賽兩場後於決賽復出。

美國其後再有機會擴大比分，但洛雯及索菲亞史密夫（Sophia Smith）的射門都無功而還。巴西尾段大軍壓前進攻，臨完場前六分鐘曾有機會追和，阿祖安娜（Adriana）接應傳中頭槌攻門，但美國門將艾莉沙尼荷（Alyssa Naeher）飛身撲出。

史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社） 史雲遜於57分鐘先開紀錄，最終美國女足保持相同比分完賽，摘下金牌。（美聯社）

最終美國女足能夠維持1:0的領先優勢，一球小勝巴西，史上第五次摘下奧運女足金牌；而賽前揚言奧運後退役的「巴西球后」瑪達，則未能以一面奧運金牌告別自己的職業生涯。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

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