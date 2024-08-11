巴黎奧運｜美國女足一球險勝巴西摘金　新帥希絲上任即高峰

巴西先食「詐糊」 女足決賽半場零入球 甫開賽兩隊比較保守，但巴西攻勢仍然較多。開賽16分鐘，巴西右翼魯迪米娜（Ludmila）個人獨闖龍潭，起腳破網，可惜旁證示意越位，入球無效。 美國女足憑著右翼洛雯（Trinity Rodman）多次突破製造攻勢，可惜無功而還。洛雯為前NBA球星洛文（Dennis Rodman）之女，雖然沒有繼承父親的衣砵，但依然是美國女足的後起之秀。最終兩隊上半場互交白卷，以0:0打成平手。

史雲遜單刀得手 巴西換入馬達無果 換邊後，美國女足於57分鐘終於打破缺口。艾白特（Korbin Albert）於中場截球後放出直線，前鋒史雲遜（Mallory Swanson）接應後單刀冷靜射遠柱得手，為美國領先1:0。失球後的巴西馬上作出換人，換入「巴西球后」瑪達（Marta）加強攻力。這名「六朝元老」於分組賽對西班牙時曾經領紅，停賽兩場後於決賽復出。 美國其後再有機會擴大比分，但洛雯及索菲亞史密夫（Sophia Smith）的射門都無功而還。巴西尾段大軍壓前進攻，臨完場前六分鐘曾有機會追和，阿祖安娜（Adriana）接應傳中頭槌攻門，但美國門將艾莉沙尼荷（Alyssa Naeher）飛身撲出。