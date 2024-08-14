巴黎奧運｜美國尋求為捷莉絲銅牌上訴　國際體育仲裁法院成員曾代表羅馬尼亞處理案件

美國體操選手捷莉絲（Jordan Chiles），在巴黎奧運的女子自由體操項目，被取消銅牌的事件。或者再度出現變數，原因是負責有關仲裁的國際體育仲裁法院（CAS）的其中一位成員，過去多次協助羅馬尼亞處理法律案件。美國方面已考慮採取法律行動，包括向瑞士洛桑的法院進行上訴。

捷莉絲在巴黎奧運的自由體操項目，原本因為羅馬尼亞向CAS提出上訴，指捷莉絲的教練是在國際體操聯會（FIG）的規則指定時限後，才對有關技術分提出抗議，而作出抗議無效的裁決，令捷莉絲獲得的銅牌，轉交到羅馬尼亞的巴保素（Ana Barbosu）。不過國際衝突預防及解決中心就發現，處理案件的CAS小組3名成員之中，主席的Hamid G. Gharavi曾代表羅馬尼亞處理過多宗的案件。