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體育
2024-08-11 17:00:00

巴黎奧運｜美國捷莉絲失掉銅牌　技術分上訴被指超過時限

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美國的捷莉絲可能喪失銅牌。(路透社)

美國的捷莉絲可能喪失銅牌。(路透社)

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美國體操代表捷莉絲（Jordan Chiles）的銅牌，或將會被取消。因為國際體育仲裁法庭（CAS），在收到羅馬尼亞的投訴後，認為捷莉絲的教練提出上訴的時間不當，故此捷莉絲在自由體操項目的分數被回復原本的13.666分，意味羅馬尼亞的巴保素（Ana Barbosu）會重上第3，國際奧委會（IOC）就確定取回捷莉絲的銅牌並由羅馬尼亞的巴保素取代。

在上周一（5日）舉行，體操項目的女子自由體操賽事上，羅馬尼亞的巴保素以13.700分完成後，美國的捷莉絲上場，獲得13.666分的評分。不過美國隊的教練之後上前，就裁判對捷莉絲的技術分作出質疑，結果令裁判加回0.1分，令捷莉絲變成13.766分，以0.034分反超巴保素。事件引發羅馬尼亞舉國不滿，羅馬尼亞總理更因此拒絕出席奧運閉幕禮。

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美國的捷莉絲可能喪失銅牌。(路透社) 美國的捷莉絲可能喪失銅牌。(路透社) 美國的捷莉絲可能喪失銅牌。(路透社)

國際奧運會重新頒發銅牌

在CAS的判決指出，根據國際體操聯會在去年的技術規則的第8.5條，捷莉絲的上訴是在規則要求的1分鐘時間後才提出，故此上訴理應無效，捷莉絲的決賽分數應修正回13.666分。CAS表示，最終的排名及獎牌得主會由國際體操聯盟（FIG）作最後的決定。

IOC在周日發聲明表示：「根據CAS對體操女子自由體操項目的決定，以及FIG對排名的修正，IOC會將銅牌頒發給羅馬尼亞的巴保素。」IOC表示會聯絡羅馬尼亞奧委會討論重新頒發的儀式，並向美國奧委會收回銅牌。美國方面目前未表示上訴，但美國有線新聞網絡（CNN）的查詢，美國體操協會對決定表示震驚。

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