巴黎奧運｜美國捷莉絲失掉銅牌　技術分上訴被指超過時限

美國體操代表捷莉絲（Jordan Chiles）的銅牌，或將會被取消。因為國際體育仲裁法庭（CAS），在收到羅馬尼亞的投訴後，認為捷莉絲的教練提出上訴的時間不當，故此捷莉絲在自由體操項目的分數被回復原本的13.666分，意味羅馬尼亞的巴保素（Ana Barbosu）會重上第3，國際奧委會（IOC）就確定取回捷莉絲的銅牌並由羅馬尼亞的巴保素取代。

在上周一（5日）舉行，體操項目的女子自由體操賽事上，羅馬尼亞的巴保素以13.700分完成後，美國的捷莉絲上場，獲得13.666分的評分。不過美國隊的教練之後上前，就裁判對捷莉絲的技術分作出質疑，結果令裁判加回0.1分，令捷莉絲變成13.766分，以0.034分反超巴保素。事件引發羅馬尼亞舉國不滿，羅馬尼亞總理更因此拒絕出席奧運閉幕禮。