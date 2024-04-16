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體育
2024-04-16 12:37:02

巴黎奧運｜美國男籃再組夢之隊　11人名單包括勒邦居里杜蘭特

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勒邦占士傳將第4次出戰奧運。(路透社)

勒邦占士傳將第4次出戰奧運。(路透社)

美國男子籃球隊，傳將再組夢之隊出戰今夏的巴黎奧運，爭取第2次5連霸。當中洛杉磯勒邦占士（LeBron James）與金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry），還有鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）及費城76人的安比（Joel Embiid）都是美國的主力，然而11人大軍外預料仍有1個空缺會等到最後才有定論。

美國體育媒體ESPN報道，美國隊的總監格蘭希爾（Grant Hill）會保留最後1個的人選，等到7月的訓練營及在拉斯維加斯的表演賽才決定。不過在頭4人之中，居里將是首次為美國隊出戰奧運，他在2016年的奧運因為賽前受傷而退隊，之後就未有參與。而勒邦占士會是個人第4次參加，過去他2次贏得金牌，並經歷2004年僅得銅牌的教訓。至於安比則是入籍美國後，首次為美國隊出戰奧運。而杜蘭特是僅有2名贏過3次奧運金牌的球員。

居里將首次為美國出戰奧運。(美聯社) 杜蘭特是僅有贏過3面奧運金牌成員。(美聯社) 安比將披起美國戰衣出戰奧運。(美聯社)

而根據ESPN表示，11人的名單中包括勒邦占士、居里、杜蘭特及安比之外，還有湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）、太陽迪雲布克（Devin Booker）、明尼蘇達木狼的艾華士（Anthony Edwards,），波士頓塞爾特人的達譚（Jayson Tatum）與賀列迪（Jrue Holiday）、邁亞密熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo），還有印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）。

當中夏利貝頓及艾華士是去年為美國出戰世界盃的僅餘美國隊成員，因為當屆他們僅獲第4名。美國男籃在奧運編入C組，對手有塞爾維亞及南蘇丹，以及波多黎各舉行的外圍賽出線隊伍。當中去年世界盃亞軍的塞爾維亞必然是強敵。

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湖人安東尼戴維斯。(美聯社) 太陽的迪雲布克。(美聯社) 塞爾特人達譚。(美聯社) 木狼的艾華士。(美聯社) 塞爾特人的賀列迪。(美聯社) 熱火的艾迪巴約。(路透社) 溜馬夏利貝頓。(路透社)
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