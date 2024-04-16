巴黎奧運｜美國男籃再組夢之隊　11人名單包括勒邦居里杜蘭特

美國男子籃球隊，傳將再組夢之隊出戰今夏的巴黎奧運，爭取第2次5連霸。當中洛杉磯勒邦占士（LeBron James）與金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry），還有鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）及費城76人的安比（Joel Embiid）都是美國的主力，然而11人大軍外預料仍有1個空缺會等到最後才有定論。

美國體育媒體ESPN報道，美國隊的總監格蘭希爾（Grant Hill）會保留最後1個的人選，等到7月的訓練營及在拉斯維加斯的表演賽才決定。不過在頭4人之中，居里將是首次為美國隊出戰奧運，他在2016年的奧運因為賽前受傷而退隊，之後就未有參與。而勒邦占士會是個人第4次參加，過去他2次贏得金牌，並經歷2004年僅得銅牌的教訓。至於安比則是入籍美國後，首次為美國隊出戰奧運。而杜蘭特是僅有2名贏過3次奧運金牌的球員。