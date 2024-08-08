巴黎奧運｜美國男籃四強再鬥塞軍

之前在熱身賽階段一直養傷的杜蘭特，來到正賽馬上交出「超級巨星」表現，計算上仗對巴西攻入的11分，「KD」歷來四度出戰奧運總得分達到494分，以6分超越了美國女籃名將莉絲莉，成為美國籃球奧運史上得分王。

至於「大帝」勒邦占士上仗對巴西時意外被對手手肘擊傷眼角，賽後縫上4針；事後他已在社媒發文表示並無大礙，準決賽可如常披甲。球隊厲害之處是一眾巨星各具超強戰力，八強戰得分最多的是拿下18分的迪雲布卡，全隊12人都有得分，包括6人得分達雙位數，令對手防不勝防。

祖傑率塞軍入四強

美國今夜對手塞爾維亞，在半準決賽遇上上屆銅牌得主澳洲，塞軍在首節落後14分下，最終後上追和，然後戰至加時以95比90拿下勝利。塞爾維亞的MVP巨星祖傑獨得21分14籃板，表現頂級。但回顧塞、美兩軍分組賽交手，塞軍首節一度領先，但美國在派出杜蘭特上陣後，「KD」即接管比賽，最後大勝110比84，證明雙方實力上有大差距。考慮到塞軍上仗贏波體力消耗大，美國則輕鬆取勝，此消彼長下，今次再遇，塞軍相信仍無力招架。