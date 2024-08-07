巴黎奧運｜美國男籃大勝巴西　晉身四強後再遇祖傑

繼分組賽三戰全勝首名出線後，美國男籃於八強面對巴西。在雙方實力有一定差距之下，「夢之隊」以狂風掃落葉姿態以122:87大勝，晉身四強後會再遇分組賽手下敗將，由三屆NBA最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。
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「夢之隊」不再慢熱 半場大勝27分
美國男籃今場一改分組賽的慢熱狀態，入局相當快。第一節火力全開，分組賽表現平平的迪雲布克（Devin Booker）及安比（Joel Embiid）均有亮眼表現，分別攻入9分及8分，加上勒邦占士（LeBron James）為隊友鋪橋搭路，交出5個助攻，「夢之隊」於第一次遙遙領先巴西33:21。
「夢之隊」於第二節愈打愈順，半場進一步擴大領先優勢至63:36。
展示陣容深度 「夢之隊」所有球員皆有得分
下半場宛如進入垃圾時間，美國男籃都半力出戰，最終美國男籃以122：87大勝巴西。「夢之隊」今場全部12名球員均有上陣，皆有得分，其中6人得分上雙。迪雲布克攻入全場最高的18分，而勒邦占士則交出12分9助攻的「準雙雙」數據。
四強美國再遇塞爾維亞 加拿大爆冷八強下馬
美國男籃晉級四強後，他們的對手將會是塞爾維亞。由祖傑領軍的塞爾維亞，晉級過程絕不輕鬆，於八強比賽一度落後澳洲24分，但憑著祖傑交出21分、14籃板、9助攻的「準三雙」數據，協助塞爾維亞加時後以95:90反勝澳洲。「夢之隊」與塞爾維亞曾於分組賽碰頭，當時美國男籃大勝26分，以110:84擊敗塞爾維亞。
至於四強另一對碰則為德國對法國，德國以76:63擊敗由「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘；而東道主法國則以82:73擊敗賽前被喻為有機會擊敗「夢之隊」的加拿大。
兩場巴黎奧運男子籃球四強將於8月8日晚上11時30分，以及8月9日凌晨3時舉行。