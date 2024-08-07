巴黎奧運｜美國男籃大勝巴西　晉身四強後再遇祖傑

「夢之隊」不再慢熱 半場大勝27分 美國男籃今場一改分組賽的慢熱狀態，入局相當快。第一節火力全開，分組賽表現平平的迪雲布克（Devin Booker）及安比（Joel Embiid）均有亮眼表現，分別攻入9分及8分，加上勒邦占士（LeBron James）為隊友鋪橋搭路，交出5個助攻，「夢之隊」於第一次遙遙領先巴西33:21。 「夢之隊」於第二節愈打愈順，半場進一步擴大領先優勢至63:36。

展示陣容深度 「夢之隊」所有球員皆有得分 下半場宛如進入垃圾時間，美國男籃都半力出戰，最終美國男籃以122：87大勝巴西。「夢之隊」今場全部12名球員均有上陣，皆有得分，其中6人得分上雙。迪雲布克攻入全場最高的18分，而勒邦占士則交出12分9助攻的「準雙雙」數據。