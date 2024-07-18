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體育
2024-07-18 12:18:01

巴黎奧運｜美國男籃表演賽輕取塞爾維亞　居里狂轟24分

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美國隊在阿聯酋進行表演賽，賽後居里與球迷合照。(美聯社)

美國隊在阿聯酋進行表演賽，賽後居里與球迷合照。(美聯社)

備戰奧運的美國男子籃球隊，在阿聯酋進行了最後一場的表演賽，球隊結果以105:79大勝塞爾維亞，在3場的表演賽取得全勝。而在今場，史堤芬居里（Stephen Curry）亦打出水準演出，為美國取得24分，當中包括6個的3分球。

以多位NBA當家球星壓陣的美國隊，要成為奧運的金牌熱門當然難度不大。上仗對澳洲雖然球隊一度被對手追近，最後僅贏6分。不過相隔3日再次在阿聯酋，今次面對是獎牌熱門之一的塞爾維亞就沒有再失手。居里在今場大發神威，在首11分鐘上陣已經攻入18分，最終全場交出24分，當中今場9次3分線外起手6中。雖然塞爾維亞首節能與美國隊打成28:28平手，不過之後的3節完全由美國控制，在最多拉開31分差距下，美國輕鬆贏105:79。

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除了居里外，後備上陣的艾迪巴約（Bam Adebayo）及艾華士（Anthony Edwards）分別都有17及16分。塞爾維亞就由NBA最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）為球隊貢獻16分及11個籃板，不過球隊整體仍及不上星光熠熠的美國。美國隊之後再轉到倫敦進行兩場的表演賽，當中周末（20日）會對另一支奧運代表的南蘇丹，美國在奧運也是與南蘇丹同組。

美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社) 美國男籃在表演賽105:79大勝塞爾維亞。(美聯社)