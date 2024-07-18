巴黎奧運｜美國男籃表演賽輕取塞爾維亞　居里狂轟24分

備戰奧運的美國男子籃球隊，在阿聯酋進行了最後一場的表演賽，球隊結果以105:79大勝塞爾維亞，在3場的表演賽取得全勝。而在今場，史堤芬居里（Stephen Curry）亦打出水準演出，為美國取得24分，當中包括6個的3分球。

以多位NBA當家球星壓陣的美國隊，要成為奧運的金牌熱門當然難度不大。上仗對澳洲雖然球隊一度被對手追近，最後僅贏6分。不過相隔3日再次在阿聯酋，今次面對是獎牌熱門之一的塞爾維亞就沒有再失手。居里在今場大發神威，在首11分鐘上陣已經攻入18分，最終全場交出24分，當中今場9次3分線外起手6中。雖然塞爾維亞首節能與美國隊打成28:28平手，不過之後的3節完全由美國控制，在最多拉開31分差距下，美國輕鬆贏105:79。