巴黎奧運｜美國男籃表演賽　6分挫澳洲存隱憂

在拉斯維加斯完成首場的表演賽，美國代表隊轉到阿聯酋繼續備戰。在周一（15日）在當地破紀錄的12,217名球迷入場下，完成第2場的比賽。這場比賽是以國際籃球協會（FIBA）的賽制進行，比一般NBA比賽時間少，也是為美國隊熟習奧運的比賽模式，而美國隊首節就取得32分，並領先對手11分。第2節美國仍佔優勢，令他們半場領先53:37。然而隨着球員的變動，美國隊在下半場的優勢漸失，最後僅以98:92擊敗澳洲。

澳洲「油漆區」取得68分

安東尼戴維斯今場上陣18分鐘，為美國隊攻入最多的17分及摘下12個籃板。艾華士（Anthony Edwards）正選上陣也有14分的貢獻。然而在籃底的得分以及進攻籃板方面，澳洲今場也曝露了美國隊的弱點，澳洲今場在籃底「油漆區」就取得68分，而13個進攻籃板也比美國隊為多。戴維斯在賽後表示：「我想我們在攻守方面都取得很大的進步。」

不過美國隊主帥的卡爾（Steve Kerr）教練指：「我們在籃底以及進攻籃板上失了很多分，令比賽出現轉變，這是我們很好的一課。之後應好好學習這一課，這將會是一條我們要好好看的影帶。」澳洲的蘭杜爾（Jock Landale）在這場取得最多的20分，當中就是大部份於籃底附近射入。美國之後在周三（17日）與塞爾維亞進行另一場友誼賽，之後就會開始28日在奧運的賽事。