巴黎奧運｜美國與國際禁藥組織爭議持續　藥檢陽性跑手參賽遭上訴

美國反禁藥組織與國際反禁藥組織（WADA）的爭議持續，田徑道德委員會（AIU）決定就美國跑手禮頓（Erriyon Knighton）獲批准參加奧運的事件，向國際體育仲裁法院提出上訴。美國方面表示理解AIU的決定，又指問題是源於WADA的差劣規則。
20歲的美國跑手禮頓，在今年3月的一次藥檢，被發現對藥物「群勃龍（trenbolone）」呈陽性反應，有關藥物用於控制肌肉的增長，不過因為獨立調查員的決定，而讓禮頓可以避免停賽。美國的反禁藥組織委派的獨立調查員指出，禮頓是在食用受感染的肉類而吸取有關的物質。而禮頓在之後獲准出席巴黎奧運，並在200米決賽跑第4。
尋求推翻美國調查員決定
AIU在周三（14日）聲明表示：「有關上訴是就美國的仲裁法庭的決定，即有關運動員沒有過失或疏忽。」美國反禁藥組織執行長泰加特（Travis Tygart）回應時表示，理解AIU的決定，又指真正的問題是來自WADA的差劣規則：「在禮頓案件中的群勃龍，是一種已知的牲畜強化藥物，並會存在於供應的肉類之內。
WADA在6月的時候已表明會上訴，而當時他們更批評指如果禮頓事件是中國運動員，泰加特就會有不同說法。美國的反禁藥組織與WADA在奧運前開始引發爭議，源於中國被發現有23名泳手在東京奧運前被驗出藥檢陽性，不過WADA接納中國的報告指有關樣本是受到污染，因此WADA容許中國運動員繼續參賽，事後美國等多個國家對WADA決定表示質疑。而美國亦啟動自己的法律程序調查事件。