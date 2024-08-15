巴黎奧運｜美國與國際禁藥組織爭議持續　藥檢陽性跑手參賽遭上訴

美國反禁藥組織與國際反禁藥組織（WADA）的爭議持續，田徑道德委員會（AIU）決定就美國跑手禮頓（Erriyon Knighton）獲批准參加奧運的事件，向國際體育仲裁法院提出上訴。美國方面表示理解AIU的決定，又指問題是源於WADA的差劣規則。

20歲的美國跑手禮頓，在今年3月的一次藥檢，被發現對藥物「群勃龍（trenbolone）」呈陽性反應，有關藥物用於控制肌肉的增長，不過因為獨立調查員的決定，而讓禮頓可以避免停賽。美國的反禁藥組織委派的獨立調查員指出，禮頓是在食用受感染的肉類而吸取有關的物質。而禮頓在之後獲准出席巴黎奧運，並在200米決賽跑第4。