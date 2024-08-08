熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-08 06:30:00

巴黎奧運｜美國賀爾稱霸400米　牙買加史托納打破鐵餅新紀錄

分享：
巴黎奧運田徑焦點。（美聯社）

巴黎奧運田徑焦點。（美聯社）

adblk5

巴黎奧運田徑賽事今日（7日）繼續決出多面金牌，當中男子鐵餅比賽牙買加的選手史托納（Roje Stona）創下了新的奧運紀錄。而男子400米，美國的昆西賀爾（Quincy Hall）奪得金牌。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社） 巴黎奧運田徑焦點。（美聯社）

賀爾奪400米金牌 史托納創鐵餅紀錄

美國選手賀爾在男子400米決賽中以43.40秒的成績奪得金牌。賀爾在賽後表示，他早已預見自己能夠奪得金牌，並用實力證明了這一點。英國選手赫臣史密夫（Matthew Hudson-Smith）以43.44秒獲得銀牌，贊比亞選手薩穆貢加（Muzala Samukonga）則以43.74秒奪得銅牌。在男子鐵餅比賽中，牙買加選手史托納（Roje Stona）以70.00米的成績創造了新的奧運紀錄，成為首位贏得此項目奧運金牌的非歐洲選手。史托納的成功為牙買加奪得了該項目首枚奧運金牌。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

 

adblk6
巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

澳洲甘迺迪撐桿跳奪金 摩洛哥巴卡利成功衛冕

女子撐桿跳，澳洲選手妮娜甘迺迪（Nina Kennedy）以4.90米的成績贏得金牌，成為澳洲在此項目中的首位奧運冠軍。她的表現穩定而出色，成功超越了美國選手姬迪穆恩（Katie Moon）和加拿大選手艾莉莎紐曼（Alysha Newman）。此外，摩洛哥選手巴卡利（Soufiane El Bakkali）在男子3000米障礙賽中以8分06秒05的成績成功衞冕，成為自1932年以來首位連續兩屆奪得此項金牌的選手。

巴黎奧運｜波蘭男排創48年來歷史新頁　決賽惡鬥衛冕冠軍法國

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️