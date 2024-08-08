賀爾奪400米金牌 史托納創鐵餅紀錄 美國選手賀爾在男子400米決賽中以43.40秒的成績奪得金牌。賀爾在賽後表示，他早已預見自己能夠奪得金牌，並用實力證明了這一點。英國選手赫臣史密夫（Matthew Hudson-Smith）以43.44秒獲得銀牌，贊比亞選手薩穆貢加（Muzala Samukonga）則以43.74秒奪得銅牌。在男子鐵餅比賽中，牙買加選手史托納（Roje Stona）以70.00米的成績創造了新的奧運紀錄，成為首位贏得此項目奧運金牌的非歐洲選手。史托納的成功為牙買加奪得了該項目首枚奧運金牌。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

澳洲甘迺迪撐桿跳奪金 摩洛哥巴卡利成功衛冕 女子撐桿跳，澳洲選手妮娜甘迺迪（Nina Kennedy）以4.90米的成績贏得金牌，成為澳洲在此項目中的首位奧運冠軍。她的表現穩定而出色，成功超越了美國選手姬迪穆恩（Katie Moon）和加拿大選手艾莉莎紐曼（Alysha Newman）。此外，摩洛哥選手巴卡利（Soufiane El Bakkali）在男子3000米障礙賽中以8分06秒05的成績成功衞冕，成為自1932年以來首位連續兩屆奪得此項金牌的選手。 巴黎奧運｜波蘭男排創48年來歷史新頁 決賽惡鬥衛冕冠軍法國