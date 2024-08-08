巴黎奧運｜美國霍爾稱霸400米　牙買加史托納打破鐵餅新紀錄

霍爾奪400米金牌 史托納創鐵餅紀錄

美國選手霍爾（Quincy Hall）在男子400米決賽中以43.40秒的成績奪得金牌。霍爾在賽後表示，他早已預見自己能夠奪得金牌，並用實力證明了這一點。英國選手赫臣史密夫（Matthew Hudson-Smith）以43.44秒獲得銀牌，贊比亞選手薩穆貢加（Muzala Samukonga）則以43.74秒奪得銅牌。在男子鐵餅比賽中，牙買加選手史托納（Rojé Stona）以70.00米的成績創造了新的奧運紀錄，成為首位贏得此項目奧運金牌的非歐洲選手。史托納的成功為牙買加奪得了該項目首枚奧運金牌。