巴黎奧運｜美國體操女王復出奪金　金毛狗醫生成幕後功臣

美國體操隊今屆先聲奪人，先後獲得女團金牌、男團銅牌，幕後功臣是一隻叫比肯（Beacon）的金毛尋回犬，牠被稱為「Goodest boy」。原來，比肯在今年美國體操選拔賽期間，已經為選手們減壓，成為球員提供心靈治療。
美國體操女隊王牌比莉絲（Simone Biles）在東奧進行期間就因為心理問題困擾中途退賽，引起外界關注運動員的心理情況。今屆比莉絲強勢復出，場上展現強大自信，以完美動作領美國女團奪金。這面金牌，除了歸功運動員的努力，原來毛孩是「秘密武器」。
通過Pet Partners認證
4歲的Beacon是美國體操協會（USAG）第一隻通過Pet Partners認證的治療犬。狗隻的主人叫夢娜，是退役體操選手和教練，與美國體操協會合作數十年；邀請比肯加入體操隊的是體操副主席亨特，她的想法是讓16隻不同品種的狗，讓選手們撫摸以減壓。因此，6月底選拔賽期間，比肯和同行犬隻帶上專屬工作證「歡迎摸摸」，助運動員放鬆心情。外形討好的牠，意外變成網紅。
可惜，由於巴黎奧運後勤問題，比肯未能隨隊出征巴黎。夢娜表示會和比肯在家中打氣，深信過去14個月的相伴，團隊一定會有好成績，「科學證明摸狗仔，或是看別人撫摸，能夠降低血壓和減輕焦慮。」果不其然，美國女團在比莉絲帶領下勇奪金牌。
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