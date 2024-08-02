巴黎奧運｜美國體操女王復出奪金　金毛狗醫生成幕後功臣

美國體操隊今屆先聲奪人，先後獲得女團金牌、男團銅牌，幕後功臣是一隻叫比肯（Beacon）的金毛尋回犬，牠被稱為「Goodest boy」。原來，比肯在今年美國體操選拔賽期間，已經為選手們減壓，成為球員提供心靈治療。

美國體操女隊王牌比莉絲（Simone Biles）在東奧進行期間就因為心理問題困擾中途退賽，引起外界關注運動員的心理情況。今屆比莉絲強勢復出，場上展現強大自信，以完美動作領美國女團奪金。這面金牌，除了歸功運動員的努力，原來毛孩是「秘密武器」。