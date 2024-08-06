巴黎奧運｜「美國體操女王」自由體操奪銀　五金夢碎仍創佳績

比莉絲獲銀感自豪 強調心理健康的力量 雖獲得銀牌，但比莉絲在賽後訪問中表示，她對自己的表現感到滿意並且自豪，她認為已在本屆奧運和體操運動中取得了遠超自己最狂野夢想的成就。她提到，儘管有人批評她的表現，但這些批評反而更激勵了她。她強調心理健康的重要，並表明在適當的支持和心理健康照顧下，運動員可以在壓力巨大的環境中取得成功。 巴黎奧運｜男飛人利里斯哮喘+抑鬱症+過度活躍症樣樣齊：我得，你點解唔得？