巴黎奧運｜「美國體操女王」自由體操奪銀　五金夢碎仍創佳績

上屆東京奧運團體全能決賽，美國體操選手比莉絲（Simone Biles）因精神健康問題退賽後，於此屆巴黎奧運強勢回歸。比莉絲此前在女子團體、個人全能及跳馬項目中皆摘金，今日再戰自由體操及平衡木兩項。
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平衡木失誤屈居第五 自由體操大熱倒灶獲銀
比莉絲在平衡木比賽中失手，從木上摔落並被扣分，最終只得13.1分排名第五，無緣再奪獎牌。在壓軸登場的自由體操賽事中，儘管比莉絲一向以此項目見長，卻意外兩次踩出界，以微弱差距屈居銀牌。她的強敵巴西選手安祖拉迪（Rebeca Andrade）以僅0.033分之差奪金。
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比莉絲獲銀感自豪 強調心理健康的力量
雖獲得銀牌，但比莉絲在賽後訪問中表示，她對自己的表現感到滿意並且自豪，她認為已在本屆奧運和體操運動中取得了遠超自己最狂野夢想的成就。她提到，儘管有人批評她的表現，但這些批評反而更激勵了她。她強調心理健康的重要，並表明在適當的支持和心理健康照顧下，運動員可以在壓力巨大的環境中取得成功。
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「美國體操女王」比莉絲今屆共奪三金一銀
最終，比莉絲今屆奧運以三金一銀的佳績結束今屆奧運，儘管未能如願以償獲得五金，但她的表現仍驚艷四座。比莉絲現在尚未明確表示是否會參加洛杉磯2028年奧運，但她在27歲再次奪冠證明已完全走出上屆東京奧運的陰霾，更成為了成就最高的現役體操選手，為體操界訂立了高標準。