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體育
2024-08-02 02:30:00

巴黎奧運｜「美國體操怪物」強勢回歸　拜利絲個人全能封后

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巴黎奧運｜「美國體操怪物」強勢回歸　拜利絲個人全能封后（美聯社）

巴黎奧運｜「美國體操怪物」強勢回歸　拜利絲個人全能封后（美聯社）

上屆東京奧運團體全能決賽，美國體操選手拜利絲（Simone Biles）在一次跳馬之後，便因精神健康退賽。可知道拜利絲為2016里約奧運四金得主，故事件震撼體操界，令人關注體操運動員精神健康。

拜利絲今屆巴黎奧運強勢回歸，先於團體全能賽助美國奪金，今日再於個人全能決賽以無敵姿態封后，證明自己已經完全走出上屆東京奧運的陰霾。

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三項目獲全場最高分　拜利絲順利摘金

雖然拜利絲於高低槓出現失誤，僅得13.733分。然而她於其他三個項目（跳馬、平衡木、自由體操）都能取得全場最高得分，其中跳馬更跳出接近滿分的15.766分（滿分為16分）。

最終四個項目合共取得59.131分，以1.199分之微力壓巴西代表安娜迪（Rebeca Andrade），勇奪金牌。美國代表蘇妮薩（Sunisa Lee）摘銅。至於中國代表邱祺緣排在第七位；歐鈺珊則排第十六。

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繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社） 繼2016里約奧運於女子個人全能摘金後，拜利絲事隔八年再度封后。（美聯社）

先後於團體體操及個人全能封后，拜利絲的巴黎奧運之旅還未完結，皆因她還打入了三項個人項目的決賽，包括跳馬、平衡木、自由體操，挑戰一屆奧運內勇奪五金，創下歷史。

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