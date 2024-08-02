上屆東京奧運團體全能決賽，美國體操選手比莉絲（Simone Biles）在一次跳馬之後，便因精神健康退賽。可知道比莉絲為2016里約奧運四金得主，故事件震撼體操界，令人關注體操運動員精神健康。
比莉絲今屆巴黎奧運強勢回歸，先於團體全能賽助美國奪金，今日再於個人全能決賽以無敵姿態封后，證明自己已經完全走出上屆東京奧運的陰霾。
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三項目獲全場最高分 拜利絲順利摘金
雖然比莉絲於高低槓出現失誤，僅得13.733分。然而她於其他三個項目（跳馬、平衡木、自由體操）都能取得全場最高得分，其中跳馬更跳出接近滿分的15.766分（滿分為16分）。
最終四個項目合共取得59.131分，以1.199分之微力壓巴西代表安娜迪（Rebeca Andrade），勇奪金牌。美國代表蘇妮薩（Sunisa Lee）摘銅。至於中國代表邱祺緣排在第七位；歐鈺珊則排第十六。
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摘金後訪問 拜利絲：「懶理Haters」
賽後比莉絲接受訪問時提到自己在選手村的所見所聞，「在選手村很多人會稱我為『Goat』（Greatest of All Time，史上最強），這給予我很大信心，我之前都拿過金牌，所以今次有信心再做一次。」經歷上屆奧運，少不免外界批評，但比莉絲視之為動力，「要批評的只會繼續批評，但批評只會更加激發我。」
先後於團體體操及個人全能封后，比莉絲的巴黎奧運之旅還未完結，皆因她還打入了三項個人項目的決賽，包括跳馬、平衡木、自由體操，挑戰一屆奧運內勇奪五金，創下歷史。