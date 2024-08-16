巴黎奧運｜美國體操選手捷莉絲遭網暴　交新證銅牌有轉機？

美國體操選手捷莉絲（Jordan Chiles）表示，在她對巴黎奧運的女子自由體操項目，被取消銅牌的事件提出上訴後，她在網上受到了種族歧視。

捷莉絲指她近日在個人社交媒體X發佈的貼文出現大量不知名的種族歧視留言，針對其對奧運銅牌的申訴事件，令其感到心碎。但同時表示她對自己做的事感到自豪，能代表自己的國家和文化，全身心地投入體操運動。