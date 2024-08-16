巴黎奧運｜美國體操選手捷莉絲遭網暴　交新證銅牌有轉機？

美國體操選手捷莉絲（Jordan Chiles）表示，在她對巴黎奧運的女子自由體操項目，被取消銅牌的事件提出上訴後，她在網上受到了種族歧視。
捷莉絲指她近日在個人社交媒體X發佈的貼文出現大量不知名的種族歧視留言，針對其對奧運銅牌的申訴事件，令其感到心碎。但同時表示她對自己做的事感到自豪，能代表自己的國家和文化，全身心地投入體操運動。
有片有轉機？
捷莉絲在巴黎奧運的自由體操項目，羅馬尼亞隊向國際體育仲裁法院（CAS）提出上訴，指捷莉絲的教練是在國際體操聯會（FIG）的規則指定時限後才對有關技術分提出抗議，所以抗議無效，令抗議後加分升至排名第3的捷莉絲所獲得的銅牌將轉交到抗議加分前排她前面的巴保素（Ana Barbosu）。但美國體操協會稱抗議是及時提出的，近日更引用新的視頻證據，顯示美國隊在分數發布的47秒後便提交了調查請求，同時還表示在分數最初發布55秒後提交了第二份聲明。美國體操協會表示，會繼續採取一切可能的行動為捷莉絲取回獎牌。
在CAS聲明指，雙方沒有就捷莉絲的團隊是在1分4秒的時間提出作出異議，各方皆接受由奧運會官方計時歐米加提供的報告。然而美國體操協會指，他們根本在裁決前未能接觸到有關的影片，故根本無法及時呈交作為證供。而美國方面又指出，CAS在過程存在極大的疏忽。因為在8月6日至9日期間，CAS是到9日才糾正有關的電郵，令美國方面只有少於24小時的時間在聆訊前提供證據。