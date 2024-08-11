巴黎奧運｜美國「夢之隊」摘金！　居里末段連轟4球三分震撼世界

今場「夢之隊」有史提芬居里（Stephen Curry）再度挺身而出，射入8球三分，其中在比賽尾段當法國追貼比分時，居里連入4球三分奠定勝局，為美國男籃鎖定今屆巴黎奧運的金牌。

每屆的奧運男子籃球金牌戰都是焦點之一，今屆亦不例外。這場決賽吸引到不少體育名宿、政界名人，以及荷里活巨星到場支持，包括法國總理馬卡龍（Emmanuel Macron），以及美國名嘴占米科倫（Jimmy Fallon）等。

第二節法國繼續緊追不捨，更出現耶保素利（Guerschon Yabusele）「隔扣」勒邦占士的精彩場面；然而「夢之隊」攻力驚人，單節攻入4個三分球，上半場擴大領先優勢至49:41。

法國男籃甫開賽以快打快，逼使美國男籃多次失誤，一度領先7:5。隨後「夢之隊」利用其體型優勢，以全場逼迫破壞法國男籃節奏，多次防守成功，美國男籃首節反超前20:15。

法國末段力追 仍不敵居里「三分雨」

及至第三節，法國在雲班耶馬（Victor Webanyama）的帶領下，配合主場觀眾的打氣下，打出氣勢。單計第三節，法國領先25:23，追貼比分只落後66:72，雲班耶馬只用三節便取得20分。

法國於第四節繼續緊咬美國不放，愈追愈近，於最後三分鐘追至僅差3分。然而，「夢之隊」球員實力始終超卓，而且有多名巨星擁有大心臟。當法國男籃追至僅3分差距時，史提芬居里於比賽末段馬上射入4球三分拉開優勢，其中一球更是在兩名法國球員防守之下高難度射入。史提芬居里於四強對塞爾維亞狂轟9球三分；今場亦射入8球三分，最終美國「夢之隊」以98:87擊敗法國摘金，居里居功至偉。