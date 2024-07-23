巴黎奧運｜美國「復仇者聯盟」靠勒邦占士獨取20分　倫敦表演賽4分挫德國

美國男子籃球隊出戰奧運前的最後一場表演賽，以92:88擊敗籃球世界盃冠軍的德國，勒邦占士（LeBron James）今場為美國貢獻最多的20分，協助球隊在奧運前的5場表演賽取得全勝。

上場靠着勒邦占士險勝南蘇丹1分，再次為美國的「復仇者聯盟」響起警號。面對着世界盃擊敗過美國的德國隊，也即是「復仇者」的復仇對像。德國首節雖然有舒洛達（Dennis Schroder）的3分將比數拉開至5分，然而美國之後搶回優勢，首節美國帶開10分，半場美國領先48:39。然而比賽在下半場起變化，德國頻以外圍投射得手將比數拉近，全場德國隊就有45次3分線外起手，不過僅13中，但就是以量取勝，在第3節完德國反先美國1分。第4節的比賽雙方初段都仍然保持緊湊，但勒邦的兩記罰球，令比數又拉開過7分，美國亦將優勢維持到最後，以92:88勝出，在5場的表演賽取得全勝。