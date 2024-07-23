巴黎奧運｜美國「復仇者聯盟」靠勒邦占士獨取20分　倫敦表演賽4分挫德國

美國男子籃球隊出戰奧運前的最後一場表演賽，以92:88擊敗籃球世界盃冠軍的德國，勒邦占士（LeBron James）今場為美國貢獻最多的20分，協助球隊在奧運前的5場表演賽取得全勝。
上場靠着勒邦占士險勝南蘇丹1分，再次為美國的「復仇者聯盟」響起警號。面對着世界盃擊敗過美國的德國隊，也即是「復仇者」的復仇對像。德國首節雖然有舒洛達（Dennis Schroder）的3分將比數拉開至5分，然而美國之後搶回優勢，首節美國帶開10分，半場美國領先48:39。然而比賽在下半場起變化，德國頻以外圍投射得手將比數拉近，全場德國隊就有45次3分線外起手，不過僅13中，但就是以量取勝，在第3節完德國反先美國1分。第4節的比賽雙方初段都仍然保持緊湊，但勒邦的兩記罰球，令比數又拉開過7分，美國亦將優勢維持到最後，以92:88勝出，在5場的表演賽取得全勝。
杜蘭特因傷缺陣
勒邦占士今場上陣僅18分鐘，不過也為球隊貢獻最多的20分，去年世界盃的最有價值球員，德國的舒洛達今場亦有13分及10個籃板，當中3分球11投3中，隊友的奧布斯（Andreas Obst）今場3分11投5中，為德國取得17分，而法蘭斯域拿（Franz Wagner）亦有最多的18分貢獻。繼在之前對澳洲之後，美國在對手的進攻籃板問題也繼續出現，德國今場進攻籃板有14個，當然也是拜德國的3分起手次數所賜。
占士賽後表示：「我們有一班強大的球員，無論是我、祖爾（安比）、史堤芬（居里），還是杜蘭特回來都沒問題。所有人都準備那個時刻，這也是這球隊的目的。我們團體一致，比賽如何發展都不成問題。」杜蘭特（Kevin Durant）在今場因為小腿拉傷未能上陣，而美國隊亦表示他仍會繼續留隊。