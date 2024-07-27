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體育
2024-07-27 09:00:00

巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 料何詩蓓100自摘金 江旻憓摘銅

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巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 料何詩蓓100自摘金 江旻憓摘銅

巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 料何詩蓓100自摘金 江旻憓摘銅

巴黎奧運開幕，美國傳媒《體育畫報（Sports Illustrated）》近日預測全部329個項目的三甲獎牌人選，估計港隊有力奪得4面獎牌，得到1金3銅，上屆勇奪兩銀的何詩蓓，被看好在100米自由泳封后。另外，港乒女團、混雙及劍擊代表江旻憓亦有力摘銅。港隊今屆派出35位運動員，分別出戰35個比賽項目。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

上屆勇奪兩銀的何詩蓓，被看好在100米自由泳封后(港協暨奧委會提供) 上屆勇奪兩銀的何詩蓓，被看好在100米自由泳封后 乒乓港隊被認為可以奪得2面奬牌(港協暨奧委會提供) 目前女子重劍世界排名第一的江旻憓就被看好在個人賽摘銅，奪得個人首面奧運獎牌(港協暨奧委會提供) 上屆奪金的張家朗被認為無法衛冕，男子個人花劍三甲不入(港協暨奧委會提供)

何詩蓓上屆在東京於100自及200自同樣得到銀牌。在《體育畫報》的預測中，何詩蓓能在女子100自贏得金牌，澳洲的Mollie O'Callaghan及荷蘭的Marrit Steenbergen分別得銀牌及銅牌。在何詩蓓另一擅長項目200米自由泳，《體育畫報》認為她三甲不入，冠、亞、季分別由Ariarne Titmus、Mollie O'Callaghan及Summer McIntosh獲得。不過，Summer McIntosh已棄戰200自，所以何詩蓓仍有力登上頒獎台。

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張家朗被指三甲不入

另外，乒乓港隊被認為可以奪得2面奬牌，在上屆奪得銅牌的女子團體賽，杜凱琹與李皓晴將會聯同新加入的朱成竹組成港隊女團，僅次於中國及日本奪得銅牌。除此之外，杜凱琹被估計能再在混雙項目中偕黃鎮廷摘銅，中國的王楚欽/孫穎莎及日本的張本智和/早田希娜則會包攬混雙金、銀牌。劍擊方面，上屆奪金的張家朗被認為無法衛冕，男子個人花劍三甲不入。不過目前女子重劍世界排名第一的江旻憓就被看好在個人賽摘銅，奪得個人首面奧運獎牌。

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《體育畫報》預測港隊巴黎奧運獎牌：

  • 金牌：何詩蓓（女子100米自由泳）

  • 銅牌：江旻憓（女子個人重劍）

  • 銅牌：乒乓女團（杜凱琹/李皓晴/朱成竹）

  • 銅牌：黃鎮廷/杜凱琹（乒乓混雙）

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