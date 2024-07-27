巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌 料何詩蓓100自摘金 江旻憓摘銅

何詩蓓上屆在東京於100自及200自同樣得到銀牌。在《體育畫報》的預測中，何詩蓓能在女子100自贏得金牌，澳洲的Mollie O'Callaghan及荷蘭的Marrit Steenbergen分別得銀牌及銅牌。在何詩蓓另一擅長項目200米自由泳，《體育畫報》認為她三甲不入，冠、亞、季分別由Ariarne Titmus、Mollie O'Callaghan及Summer McIntosh獲得。不過，Summer McIntosh已棄戰200自，所以何詩蓓仍有力登上頒獎台。