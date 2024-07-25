巴黎奧運｜羽球場上的Happy Girl 盧善恩由學界獎台躍上五環舞台

香港羽毛球女單曾有光輝一頁，王晨及「黑妹」葉姵延於2006年多哈亞運會包辦金、銀牌成就空前，兩人亦先後在2004年雅典奧運及2012年倫敦奧運打入女單8強，共締港羽奧運女單史上最佳成績。不過近年進入冷河時期，青黃不接，年僅21歲的三屆學界精英賽冠軍盧善恩，原本都認為征戰奧運遙不可及，最終卻憑世界排名取得入場券。

盧善恩本名趙善恩，英文名Happy。媽媽幫她取這個名字是因為想女兒每天都快快樂樂。Happy中學就讀名校拔萃女書院，打遍學界無敵手，於全港學界羽球精英賽達成女單三連霸，2021年考畢文憑試後才轉為全職運動員，從學界比賽一步一步走上國際賽舞台，期間經歷過不少挫敗，一下子挑戰「成人世界」，比賽強度、對手水平都是另一層次，令她有點手足無措，每次外出比賽都是「一輪遊」，連本地賽事也失行，打擊很大。