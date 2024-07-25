巴黎奧運｜羽球場上的Happy Girl 盧善恩由學界獎台躍上五環舞台

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
香港羽毛球女單曾有光輝一頁，王晨及「黑妹」葉姵延於2006年多哈亞運會包辦金、銀牌成就空前，兩人亦先後在2004年雅典奧運及2012年倫敦奧運打入女單8強，共締港羽奧運女單史上最佳成績。不過近年進入冷河時期，青黃不接，年僅21歲的三屆學界精英賽冠軍盧善恩，原本都認為征戰奧運遙不可及，最終卻憑世界排名取得入場券。
盧善恩本名趙善恩，英文名Happy。媽媽幫她取這個名字是因為想女兒每天都快快樂樂。Happy中學就讀名校拔萃女書院，打遍學界無敵手，於全港學界羽球精英賽達成女單三連霸，2021年考畢文憑試後才轉為全職運動員，從學界比賽一步一步走上國際賽舞台，期間經歷過不少挫敗，一下子挑戰「成人世界」，比賽強度、對手水平都是另一層次，令她有點手足無措，每次外出比賽都是「一輪遊」，連本地賽事也失行，打擊很大。
盧善恩:會抱著學習心態上陣，打好每一分、每一場。
經過一輪探，站穩陣腳後Happy找出突破點，2023年參與的10站賽事有半數奪牌而歸，今年更在伊朗國際挑戰賽奪得成人國際賽首冠，奧運排名上升46位，在扣除前面重覆的國家及地區後，卒以第24個名額入奧。「其實奧運開始計分時我都不知道，因為覺得應該與自己無關。一年前我的世界排名還在100位之外，根本無可能去得到。」
對於「早來」的奧運機會，Happy表示會抱著學習心態上陣，打好每一分、每一場。「很期待與不同的頂尖運動員交手，看看會不會發現另一個自己，在各方面有所突破。」經過抽籤後，盧善恩被編入D組，同組有泰國的11號種子球手Supanida KATETHONG，以及巴西球手Juliana Viana VIEIRA。
盧善恩參賽日期
7月27至8月5日．女子單打
盧善恩檔案及IG
年齡：21歲
最高世界排名：第46位
現時世界排名：第47位
IG：hxppyy__
威水史：
- 2023年瑞典公開賽（國際系列賽） 亞軍
- 2023年奧迪沙大師賽（超級100賽） 亞軍
- 2024年伊朗羽毛球賽（國際挑戰賽） 冠軍
- 2024年哈薩克羽毛球賽（國際挑戰賽） 4強
盧善恩背景
- 盧善恩自11歲開始已參加青少年錦標賽，2018-2019學年起連續三屆奪得學界羽毛球精英賽女單冠軍，是首位達成三連霸的運動員。
- 初中時已定下轉為全職運動員的願望，因為她每次看比賽都覺得職業球員很熱血。
- 最欣賞的球手是中華台北的前世界「一姐」戴資穎，曾兩次與偶像交鋒，俱吃下敗仗。
原文刊登於 Yahoo 體育