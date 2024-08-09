巴黎奧運｜「翻版陸永」徐卓一失落跨欄決賽　戴眼鏡出賽有苦衷

20歲的「翻版陸永」徐卓一在奧運跨欄賽事戴著眼鏡出賽，且眼鏡還沒有因劇烈運動掉下來，意外成為本屆奧運紅人。他7日在男子110米跨欄準決賽跑出了13秒48，無緣總決賽，結束首次奧運之旅。
根據《澎湃新聞》報道，徐卓一在巴黎奧運男子110米跨欄預賽中，以13秒40的成績位居小组第一，闖進準決賽。不過，徐卓一隨後在準決賽跑出了13秒48的成績，小組排名第6，無緣總決賽。
不適合戴隱形眼鏡
與一眾擁有粗壯結實肌肉的田徑運動員不同，徐卓一不僅又高又瘦，還文質彬彬。有網友甚至開玩笑說：「以為是搞奧數的，結果是來搞奧運的。」
不少人也好奇徐卓一為甚麼會選擇戴眼鏡參加田徑項目？他的恩師沈利就為大家解答，原來徐卓一早前曾和醫生討論過，由於他不適合戴隱形眼鏡，再加上多年來他已習慣戴著眼鏡跨欄，因此眼鏡不會影響他的發揮。
與陳芋汐成為同學
在沈利的眼中，徐卓一雖然在外形上看起來有些柔弱，但是協調性，身體質素都很好，更重要的是，他身上有着能吃苦、不服輸、勇於拼搏的精神。徐卓一更得到「跨欄之父」孫海平的指導，成為田徑傳奇劉翔的師弟，開始在國內外賽事嶄露頭角。
結束首次奧運征程後，徐卓一將進入同濟大學運動訓練專業學習，與跳水奧運冠軍陳芋汐成為同學。
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