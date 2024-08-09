巴黎奧運｜「翻版陸永」徐卓一失落跨欄決賽　戴眼鏡出賽有苦衷

20歲的「翻版陸永」徐卓一在奧運跨欄賽事戴著眼鏡出賽，且眼鏡還沒有因劇烈運動掉下來，意外成為本屆奧運紅人。他7日在男子110米跨欄準決賽跑出了13秒48，無緣總決賽，結束首次奧運之旅。

根據《澎湃新聞》報道，徐卓一在巴黎奧運男子110米跨欄預賽中，以13秒40的成績位居小组第一，闖進準決賽。不過，徐卓一隨後在準決賽跑出了13秒48的成績，小組排名第6，無緣總決賽。

不適合戴隱形眼鏡

與一眾擁有粗壯結實肌肉的田徑運動員不同，徐卓一不僅又高又瘦，還文質彬彬。有網友甚至開玩笑說：「以為是搞奧數的，結果是來搞奧運的。」