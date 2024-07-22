巴黎奧運｜艾華利斯孭重飛 阿根廷男奧足欠星味

成功衛冕美洲國家盃的阿根廷，大國腳達成「大賽三連冠」，但自從2004、2008年連奪兩屆奧運金牌後，阿根廷奧運男足卻一敗塗地，近兩屆更分組賽出局；今屆與摩洛哥、烏克蘭及伊拉克一同被編入B組，阿根廷難望再橫掃。
阿根廷男奧足在奧運外圍賽演出平平，最終屈居巴拉圭之後，次名出線，但總算力壓巴西，令後者未能衛冕。主帥馬斯真蘭奴是次成功拉攏曼城星級前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)掛帥，但其餘2個超齡名額，則是賓菲加老牌中堅奧達文迪及阿積士門將魯利，整體戰力未見太大提升。一眾適齡球員中，最大名氣的是阿特蘭大聯中場泰亞高艾美達(Thiago Almada)，以及已被曼城預先簽入的翼鋒艾捷維利(Claudio Echeverri)。近兩屆奧運，阿根廷均列小組第3被淘汰；相比起2004年有泰維斯領軍，2008年更有美斯、阿古路撐場，今屆的阿根廷無疑欠缺星味。
摩洛哥有力一戰
同組其餘全是黑馬，北非的摩洛哥男奧足，大國腳在上屆世盃歷史性殺入4強；今屆奧運，摩軍有巴黎聖日耳門右閘阿舒拉夫(Achraf Hakimi)及應屆亞冠盃神射手艾阿恩的拉謙米領軍；配合兩名前西班牙U21成員維拉利爾的艾高馬治、貝迪斯的艾沙蘇利，有力一戰。
烏克蘭男奧足以2019世青盃奪冠功臣兼銀靴獎得主薩克達前鋒施簡領軍；伊拉克男奧足亦有U23亞洲盃神射手翼鋒阿里查森，以及在今屆亞洲盃轟入6球的侯辛壓陣，兩軍隨時帶來意外驚喜。