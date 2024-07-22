巴黎奧運｜艾華利斯孭重飛 阿根廷男奧足欠星味

成功衛冕美洲國家盃的阿根廷，大國腳達成「大賽三連冠」，但自從2004、2008年連奪兩屆奧運金牌後，阿根廷奧運男足卻一敗塗地，近兩屆更分組賽出局；今屆與摩洛哥、烏克蘭及伊拉克一同被編入B組，阿根廷難望再橫掃。

阿根廷男奧足在奧運外圍賽演出平平，最終屈居巴拉圭之後，次名出線，但總算力壓巴西，令後者未能衛冕。主帥馬斯真蘭奴是次成功拉攏曼城星級前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)掛帥，但其餘2個超齡名額，則是賓菲加老牌中堅奧達文迪及阿積士門將魯利，整體戰力未見太大提升。一眾適齡球員中，最大名氣的是阿特蘭大聯中場泰亞高艾美達(Thiago Almada)，以及已被曼城預先簽入的翼鋒艾捷維利(Claudio Echeverri)。近兩屆奧運，阿根廷均列小組第3被淘汰；相比起2004年有泰維斯領軍，2008年更有美斯、阿古路撐場，今屆的阿根廷無疑欠缺星味。