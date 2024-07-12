巴黎奧運｜英國跆拳兩金得主獲准參賽　被指拒交藥檢樣本獲判清白

曾在2012及2016年兩屆奧運贏得跆拳道金牌的鍾絲，被指在去年12月1日，未能向抵達她在曼徹斯特的酒店藥檢代表提交尿液樣本，而一度被禁賽。不過英國反禁藥組織取得秘密的醫療紀錄，並證明鍾絲沒有因為拒絕或未能提交藥檢樣本中出現過失或疏忽。英國反禁藥組織沒有點明鍾絲的醫療狀況，不過拍在「非常特殊」的情況下，沒有必要對鍾絲作出處分。

第四度出戰奧運

英國媒體指，鍾絲簽署了一份文件，表示她在事前進行脫水的訓練，讓她無法在當時向職員提交到樣本。而反禁藥組織的決定是基於精神科醫生的報告，認同鍾絲拒絕或未能提交樣本是基於減重。而她在同日已提交另一樣本作測試，並證實為陰性。鍾絲在聲明表示：「在那開始的時候，我沒意識到有關狀況及可能發生的事情。而我現在理解到，這不只是我犯下錯誤，而是這事件可能會有不一樣的後果。」

鍾絲在2012年的倫敦奧運會，以19歲之齡首次贏得金牌，而之後在里約熱內盧衞冕，到2021年的東京奧運，她在16強不敵難民代表團的阿里薩德（Kimia Alizadeh）。鍾絲被英國選為4名跆拳道代表之一，並第4度征戰奧運。