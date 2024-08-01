巴黎奧運｜英格蘭一門雙傑！前英軍代表自豪兒子戰五環：阿仔跑奧運勁過我踢世界盃

丹尼米斯（Danny Mills），一個英格蘭球壇似曾相識的名字；2004至2009年間效力過曼城，19次代表國家隊，最威風是參加2002年世界盃決賽周，打足5場賽事，止步八強。近日，他又成為英國傳媒風頭人物；這次卻靠叨光兒子佐治米斯（George Mills）的光，他將出戰巴黎奧運男子1500米和5000米跑。 無巧不成書，佐治年僅25歲，跟父親參加02世界盃時同歲樣。如何比較父子成就？丹尼米斯說：「都是不凡成就，代表國家隊出席國際大賽。不過，我始終覺得奧運比世界盃重要，畢竟是全球性的。我出戰過5場世界盃，佐治的目標更偉大。」

父親謙卑，兒子也謙遜。「記得小時候看過世界盃錄影帶，爸爸還特意給我看生涯3個入球。」佐治說。雖然錯過父親的足球黃金時期，但沒有良好的家庭教育，恐怕沒有佐治今天的成功。丹尼米斯是場上硬漢，兒子也是一條好漢。 「記得從小到大，生活大小事都注重紀律，做事努力不懈。」佐治說。小兒子史丹利效力愛華頓，3月突然致電父親：「爸爸，我的天啊！佐治每天只是吃喝跑，連電視也不看一眼！」當時佐治住在弟弟家裏，全心備戰4月奧運選拔賽。