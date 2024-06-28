巴黎奧運｜荷蘭沙排代表遭英國傳媒揭發　10年前曾因強姦未成年少女入獄

荷蘭沙灘排球代表的雲迪韋迪（Steven van de Velde），其身份引起了爭議。原因是這位29歲運動員早在10年前因為強姦一名12歲少女而被判囚4年。出獄後接受體育訓練，並獲得今屆奧運資格。
英國媒體揭露，現年29歲的雲迪韋迪，在2014年被指強姦一名12歲女童，被判囚4年。荷蘭排球協會的總經理就發聲明回應：「我們都知道史堤芬（雲迪韋迪）的過去。他曾經根據英國法律被定罪，並已經服刑。在此以後，我們持續與史堤芬聯繫，而他已現在已完全融入荷蘭排球社群。」
荷蘭奧委會等支持參賽
據英國媒體報道，雲迪韋迪在英國服刑一段時間後，於2017年被遣送回荷蘭繼續服刑，他在2018年接受當地媒體訪問時表示：「我確實有做過，我不能回頭，所以我會承擔後果。當然，這是我一生最大的錯誤。」荷蘭排協經理指：「自他回歸以來，他在證明他的為人及他的專業精神是一個楷模。」而雲迪韋迪亦獲得其所屬的運動團體及荷蘭排協的支持。
雲迪韋迪就表示：「我知道世界最大的體育盛事即將舉行，這會吸引國際媒體的注意。因為我從父母、朋友、認識的人及同事間獲得第二次的機會，他們在我年輕時犯下人生最大錯誤後重新接受我。我感激荷蘭排球協會，因為他們為我提供清晰的狀況及條件，以及未來再次參與這個漂亮的運動。不過我同時也回想少年的自己，一個沒有安全感，未準備面對作為頂級運動員的人生，以及內心的不安，當時我迷失自己的方向。」
關注組織認為漠視未成年人安全
荷蘭奧委會指，雲迪韋迪是根從了他們的指引重回職業體育。而國際奧委會（IOC）在回應查詢時表示：「提名獨立團隊的成員是由各國的奧委僧負全責，因此我們會向荷蘭奧委會索取更多資料。」而他們表示，雲迪韋迪目前是符合所有參與奧運的資格。不過美國一個關注體育運動性侵事件的組織對雲迪韋迪的參賽表達憂慮：「來自世界各國的團隊將會聚首巴黎，當中包括很多未成年運動員，這會發出一個危險訊息，是獎牌與金錢比他們的安全更重要。參與運動是一種特別待遇而不是權利。」