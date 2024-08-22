巴黎奧運｜菲律賓體操王子收樓啦！千呎豪宅開箱　獲贈「奧運金牌茶几」

菲律賓體操王子尤洛（Carlos Yulo），巴黎奧運連摘兩金，該國歷史奧運金牌不過3面，足證他在國內的崇高地位。菲律賓政府和各商家紛紛送大禮，本月上旬世紀地產（Century Properties），送出價值584萬菲律賓披索（約10.4萬美元）兩層獨立屋。

日前，輪到「Megaworld」房地產公司送大禮，這次屬於高層離地豪宅，價值3,200萬菲律賓披索（約450萬港元）。該100平方米單位，擁有3個睡房，全屋傢俬、電器、爐具齊備，仲特別打造了巴黎奧運的「金牌茶几」，認真有心思；萬事俱備，尤洛真係背個背囊就能入住。 地產公司隆重其事，派出職員和攝製隊帶尤洛開箱，在電梯走廊也掛滿他奪金的報紙頭版。該公司介紹道：「睡房大露台互通，主人房飽覽馬尼拉全市景色。」

Carlos YULO at his new 3 bedroom condo at McKinley Hill given by Megaworld , Has a coffee table designed like Olympic gold medal @mckinleyhill_ @megaworld_corp #SaludoPHTeam pic.twitter.com/h2eeo3iTWd — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) August 14, 2024

至於尤洛與媽媽的關係依然緊張，據悉，之前凱旋回歸是爸爸Mark接機，甚至怕兒子看不到人海的自己，設計橫額迎接，上寫：「Caloy!你的爸爸在這裏！」 原文刊登於 Yahoo 體育