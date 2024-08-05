菲律賓體操代表尤洛（Carlos Edriel Yulo）在男子體操的自由體操及跳馬，先後贏得金牌，原本承諾會給他房子的當地地產企業也因此決定加碼及給他一間更大的房子作為獎勵。 尤洛在上周末的男子自由體操項目，以15.000分的成績，擊敗以色列的對手，首次為菲律賓贏得一面體操金牌。他當時已獲菲律賓的地產企業Megaworld集團承諾送贈一幢住宅及300萬披索獎金（約40.3萬港元）。不過在僅僅一日後，尤洛在男子跳馬項目，再次取得多一面金牌。Megaworld集團的主席今日（5日）再宣布：「在菲律賓以國家名義參與奧運會的100年，於菲律賓的體育歷史象徵性贏得兩面奧運金牌，同時今年也是我們公司的35周年紀念，因此我們將贈送給尤洛的報酬，加碼到3,500萬披索（約470.5萬港元）。」

尤洛的金牌，是菲律賓史上的首面體操金牌，也是首位在奧運會取得金牌的男子運動員。尤洛在上周末表示：「我們只是一個小國，運動員的比例與美國、英國不同，所以能獲得金牌對我們已經很大。我將此獻給支持我的菲律賓人，我真的感謝他們。我想向他們說，感謝你們的收看以及祝福我能通過比賽。」 對於獲得大屋及獎勵，他表示：「我已經知道（大屋）。不過這（獎牌）對我更重要。我的努力以及其他人對我的幫助，我的成功也是他們的成功。我很感激這次的經驗，讓我完成今次比賽，我很高興能贏得金牌，還有大屋。」